За тиждень до дня народження: помер український боксер Богдан Процишин
У віці 37 років помер український боксер, який брав участь у телешоу "Ти чемпіон", Богдан Процишин.
У нього залишилася дружина й двоє синів, повідомила пресслужба Федерації боксу України.
"Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин. Він виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти чемпіон", — йдеться у повідомленні.
Що саме стало причиною смерті не уточнюється.
20 грудня Богдану б виповнилося б 38 років. Він виступав у першій середній ваговій категорії.
Зазначимо, що Процишин провів понад 20 професійних поєдинків та здобув 8 перемог, три з яких нокаутом. 14 боїв завершилися поразкою.
