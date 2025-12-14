За тиждень до дня народження: помер український боксер Богдан Процишин

У віці 37 років помер український боксер, який брав участь у телешоу "Ти чемпіон", Богдан Процишин.

У нього залишилася дружина й двоє синів, повідомила пресслужба Федерації боксу України.

"Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин. Він виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти чемпіон", — йдеться у повідомленні.

Що саме стало причиною смерті не уточнюється.

20 грудня Богдану б виповнилося б 38 років. Він виступав у першій середній ваговій категорії.

Зазначимо, що Процишин провів понад 20 професійних поєдинків та здобув 8 перемог, три з яких нокаутом. 14 боїв завершилися поразкою.

Богдан Процишин Фото: Ми - Україна

