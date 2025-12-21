З логотипом спецпідрозділу ГУР: Ентоні Джошуа сфотографувався з прапором України (фото)

Британський боксер та колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа сфотографувався з українським прапором у руках, на якому зображено логотип спеціального підрозділу Головного управління розвідки (ГУР) "Артан".

Джошуа тренувався у команді українського боксера Олександра Усика, і 20 грудня провів бій з блогером Джейком Полом, в якому здобув перемогу. Фотографію переможця виклали на сторінці підрозділу в Instagram.

У дописі розповіли, де та як тренувався боксер, додавши, що перемога Джошуа у поєдинку "не стала випадковістю".

"Ентоні Джошуа готувався до бою в команді Олександра Усика — у просторі, де кожен рух має вагу, а час формує характер", — наголосили в "Артані".

"Артан" | Джошуа сфотографувався з прапором України

Також у спецпідрозділі ГУР зазначили, що Джошуа тримає український прапор "не як трофей", а "як символ".

"Сьогодні наш прапор тримають переможці. Не як трофей — як символ. Бо прапори не піднімають випадкові люди", — йдеться у дописі.

Бій Ентоні Джошуа з Джейком Полом: що відомо

20 грудня оглядачі The New York Times розповіли, що на арені Kaseya Centre у Маямі відбувся бій британського суперважковаговика Ентоні Джошуа проти відомого американського блогера і боксера Джейка Пола. Шостий раунд бою став останнім, коли Джошуа нокаутував Пола, після чого той не зміг продовжити бій.

Після закінчення бою Джейк Пол повідомив, що отримав серйозну травму під час бою — перелом щелепи у двох місцях. Через це його терміново доставили до лікарні.

Нагадаємо, 16 грудня окупаційний канал повідомив, що росіяни конфіскували майно Олександра Усика у Криму.

Також 14 грудня пресслужба Федерації боксу України розповіла, що помер український боксер Богдан Процишин: його не стало за тиждень до дня народження.