Бой Александра Усика и Рико Верховена: онлайн-трансляция

Этой ночью в Гизе (Египет) состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков между украинским чемпионом Александром Усиком и нидерландцем Рико Верховеном, легендой кикбоксинга. Фокус будет держать своих читателей в курсе происходящего в этот вечер.

Грандиозный вечер бокса Glory in Giza стартовал 23 мая, однако главный бой с участием Усика и Верховена зрители, скорее всего, увидят уже после полуночи 24 мая, ориентировочно в 00:30.

Прямая трансляция вечера бокса в Гизе

WBC санкционировала эту битву, а победитель получит уникальный пояс от Всемирного боксерского совета. WBA и IBF засчитают этот поединок украинскому боксеру как защиту титулов.

12-раундовый поединок вызывает особый интерес из-за недостатка опыта в боксе у Верховена, у которого в активе лишь один триумфальный бой (1 нокаут). Если Усик одержит победу, а ее ему прогнозируют нокаутом, она станет 25-й в карьере украинца.

В этот же вечер в со-главном поединке Хамза Шираз будет биться с Алемом Бегичем. Они разыграют вакантный титул чемпиона WBO во втором среднем весе.

Третьим по рангу станет бой Джека Кэттеролла против Шахрама Гиясова. На кону — вакантный пояс WBA Regular в полусреднем весе.

На ринг выйдет и женская пара — Мизуки Хирута против Маи Солиман.

Поединок Усик — Верховен в Украине будет показывать онлайн-телевидение DAZNв формате pay-per-view, то есть за отдельную плату или в рамках соответствующего доступа на платформе, а также Киевстар ТВ. Платформа транслирует полный вечер бокса со всем файткардом.

20:50 За несколько часов до поединка чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился прогнозом на бой между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, пишет Sport.ua. Он уверен в его досрочном завершении.

"Прогноз? Усик выиграет, конечно. Нокаут в 4–5 раундах", — сказал мексиканец.

Накануне он опубликовал снимки прогулок у пирамид с боксерами, среди которых были и Усик с Верховеном.

Сауль Альварес и звезды бокса накануне поединка

21:00 Украинский боксер Даниэль Лапин, обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, проиграл французу Бенджамину Тани после 13 побед в карьере. Рефери остановил бой в четвертом раунде после того, как украинец трижды побывал в нокдауне.

Голливудский актер Джейсон Стейтэм, который является поклонником единоборств и неоднократно посещал бои с участием украинца, уже "засветился" в Гизе. Он опубликовал в соцсети фотографии у пирамид, позируя вместе со своей девушкой, моделью Роузи Хантингтон-Уайтли.

Поговаривают, что именно Стэйтем свел Усика и Верховена, который, кроме спортивной, строит и актерскую карьеру. Он уже успел сняться в таких фильмах как "Кикбоксер: Месть", "Фильм Дилана Хагенса", "Добро пожаловать в Нидерланды 3", "Черный лотос" и других. На съемках спортсмен подружился с голливудской звездой, а в итоге Стэйтем помог ему заключить контракт на бой с украинцем.

Среди зрителей будет немало и звезд бокса, рассказал украинский журналист Александр Чепилко в беседе с LB.ua.

"Что касается звезд. В Каир уже прилетели такие известные боксеры как: абсолютный чемпион в трех весовых категориях, недавно завершивший карьеру, Теренс Кроуфорд, действующий чемпион мира WBO Девин Хейни, бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Энди Ли, брат Тайсона Фьюри Гьюи Фьюри, чемпион IBF Джай Опетая, временный чемпион WBC и претендент на бой с Усиком Агитом Кабаелом и другие. Также здесь, конечно, легендарный анонсер Майкл Баффер, а еще звезды ММА Алистар Оверим, Майкл Пейдж", — перечислил он.

Поединок двух спортсменов пройдет у подножия пирамид. Там уже состоялась битва взглядов между Усиком и Верховеном. Исходя из места, выбранного для проведения боя, он имеет все шансы войти в историю, ведь Египет не является боксерским государством. На ринг выйдут профессиональный боксер и не менее профессиональный кикбоксер, что повышает интерес к их поединку.

Это будет добровольная защита украинцем титула WBC, который Верховен заберет себе в случае победы. Александр также будет защищать пояса WBA и IBF: в случае его поражения они станут вакантными, поскольку нидерландец не входит в рейтинги этих организаций. Кроме того, победитель противостояния получит специальный пояс WBC "Король Нила".

В арсенале Верховена — всего один боксерский поединок 12 лет назад, который он выиграл нокаутом, переключившись затем на кикбоксинг. К бою с Усиком он активно готовился последние полгода.

22 мая Усик и Верховен провели традиционную процедуру взвешивания. В итоге вес Александра Усика составил 105,8 кг, Рико Верховена — 117,3 кг. Отличаются спортсмены и ростом: украинец почти на 5 см ниже 196-сантиметрового кикбоксера. Однако, считает бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Вячеслав Сенченко, хоть размеры соперника игнорировать нельзя, они вряд ли помогут ему в бою против опытного украинца. Усик в бою с такими легендами бокса как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, неоднократно доказывал, что техника бьет грубую силу.

"Едва он сможет что-то противопоставить Александру Усику, потому что разница в мастерстве очень велика. Габариты играют в его пользу: он больше, возможно, сильнее удар, но не это станет ключевым. Все решат мастерство и техника", — отметил Сенченко в беседе с LB.ua.

Сам чемпион более осторожен в своих прогнозах, с уважением отзываясь о сопернике.

"Верховен — опасный парень, абсолютный чемпион в крузервейте. Это парень, который владеет не только ногами, но и руками тоже, это опасно. Знаете, я каждый раз полностью сфокусирован, потому что он — боец. Я не расслабляюсь типа: "О, это легкие деньги". Нет, он — боец, поэтому у меня стопроцентная концентрация", — сказал он на пресс-конференции.

Шансы на победу Усика букмекеры оценивают коэффициентом 1,09 (наиболее вероятный исход — нокаут). На триумф нидерландца дают 8,00, а на ничью — 26,00. Досрочная победа Верховена оценивается в 15,00, а его выигрыш по очкам — в 26,00.

Усик давно является любимцем публики не только благодаря своим достижениям, но и харизме. Его выходы на ринг — это всегда настощее шоу с использованием роскошных костюмов от украинских дизайнеров. Кроме того, он уже не раз умилял публику тем, как трепетно относится к жене Катерине, которая практически всегда присутствует на его боях.

И в этот раз он не изменил себе, а ответил на звонок любимой женщины прямо во время пресс-конференции.

Катерина Усик уже прилетела в Египет, чтобы поддержать мужа, и даже успела прогуляться возле древних пирамид, показав фото в соцсети.