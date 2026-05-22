Усик показал рекордный вес во время взвешивания накануне боя с Верховеном

Чемпион мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и его будущий оппонент нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели техническую процедуру взвешивания.

Это привычный процесс накануне официальной процедуры взвешивания, которая пройдет сегодня, 22 мая, в 20:00 по Киеву. Об этом сообщает Ring Magazine.

В итоге вес Александра Усика составил 105,8 кг, Рико Верховена — 117,3 кг.

Это самый большой показатель в карьеру украинца. До этого наибольший показатель был накануне второго поединка с Даниэлем Дюбуа — 103,1 кг.

Официальная процедура взвешивания пройдет сегодня в 20:00 по Киеву. Трансляция начнется в 19:30.

Поединок Усик Верховен — что известно

Поединок Усика состоится уже в субботу 23 мая. Наиболее вероятным сценарием является победа Усика нокаутом — она оценивается в 1.22. В то же время оппонент украинца заявил, что готов удивить объединенного чемпиона мира. Верховен обещает показать Усику "то, чего он еще не видел", и благодаря этому победить.

Бой пройдет в Гизе, Египте. Символично, что битва взглядов между Усиком и Верховеном прошла на фоне пирамид.

В своем интервью Рико Верховен заявил о том, что не боится отправиться в нокаут во время поединка с украинцем Александром Усиком. В то же время он признал, что Усик является великим бойцом и мастером бокса.

Вечером 21 мая состоялась совместная пресс-конференция Усика и Верховена. На ней украинец отметил, что уважает всех своих оппонентов.

Напомним, что ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.