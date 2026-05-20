"Усик — мастер бокса": Верховен заявил, что не боится нокаута от украинского боксера

Нидерландский боксер Рико Верховен заявил о том, что не боится отправиться в нокаут во время поединка с украинцем Александром Усиком. В то же время он признал, что Усик является великим бойцом и мастером бокса.

Об этом Верховен сказал накануне своего поединка с Усиком, передает УНИАН.

По его словам, он привык получать сильные удары во время боксирования в кикбоксинге.

"Усик — мастер бокса и, возможно, один из лучших боксеров всех времен, поэтому он знает эту игру. Он может, как пазл, разобрать и собрать все обратно, и тогда вам конец", — признал Верховен.

Зато Усик отметил, что у него нет недооценки своего оппонента. Он настраивается на него как на серьезного соперника.

"Нельзя недооценивать навыки Рико. Это парень, который провел часть жизни в ринге с топовыми бойцами. Они и ногами его били, и по голове. То, что Верховен может держать удар и бить — это однозначно", — отметил Усик.

Верховен объяснил разницу между кикбоксингом и боксом

В то же время Рико Верховен, который является одним из лучших кикбоксеров в истории, объяснил, что жесткость в боксе заключается в искусстве продолжительности боя и способности подстраиваться под его ритм.

"У нас все просто: газ в пол, и все заканчивается за три минуты или три раунда, максимум — пять. А здесь ты должен держаться в этом потоке 12 раундов: иногда чувствуешь себя хорошо, иногда — плохо, и ты думаешь: как справиться со всеми этими эмоциями этих 12 раундов? Проще всего это подытожить так: кикбоксинг — это жестко и брутально. Бокс — это мастерство, это скорее форма искусства. Поэтому это совсем другой вид спорта. Бокс и кикбоксинг — разные виды спорта", — цитирует Верховена "Трибуна".

Отдельно он объяснил, что не стремится доказать людям, что является хорошим боксером, а выходит на бой только ради себя.

"Я хочу увидеть, как далеко смогу зайти, понимаете? Так что именно это я и буду делать. Я буду выходить туда и пытаться драться с лучшими бойцами, с которыми только возможно. Не знаю, так ли уж сильно меня волнует слава. Не знаю, так ли уж сильно мне нужна популярность. Я даже не уверен, что меня так уж сильно волнуют деньги. Я просто хочу выходить в ринг и смотреть, на что я способен", — сказал Верховен.

Усик рассказал о планах на будущее

Украинский чемпион взамен прокомментировал слухи о возможном бое против чемпиона WBA и WBO в тяжелом весе и обладателя титула WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса. По его словам, сейчас Усик думает только о бое в субботу.

Пойдет ли Усик в политику

Украинский чемпион также отметил, что у него осталось немного времени на профессиональном ринге. После этого он сменит род занятости — рассматривает варианты с кинематографом и тренерством.

"Возможно, это будет кино, бизнес — стопроцентно, политика — нет, потому что мне не нравится. Возможно, я буду тренером, мне это нравится. Когда моя команда тренирует других бойцов, я говорю: "Эй, работай хорошо. Стоп, что ты делаешь? Двигайся". Мне это нравится", — отметил он.

В то же время мысли о завершении карьеры украинец воспринимает спокойно.

Рико Верховен — что известно о сопернике Усика

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен и удерживает титул чемпиона промоушена Glory в тяжелом весе в течение 4220 дней, что эквивалентно более 11 годам. За это время он выиграл 26 боев подряд.

Верховен является рекордсменом GLORY по наибольшему количеству побед в титульных боях (14), наибольшему количеству последовательных защит титула (13), наибольшему количеству побед (28) и самой длинной победной серии (27), а также повторяет рекорд промоушена по наибольшему количеству боев (29).

В 2014 году он провел один боксерский поединок. Его соперником стал венгр Янош Финфера, которого Верховен победил во втором раунде.

"Я провел двенадцать лет как абсолютный чемпион по кикбоксингу в тяжелом весе и достиг всего, что задумал. Но пребывание на вершине в течение такого длительного времени не избавило меня от чувства голода, а наоборот, усилило его. Я не ищу комфорта, поэтому начал искать самый большой вызов, доступный в другом мире. Усик — невероятный боксер. Именно такой вызов меня мотивирует. Бесспорный против бесспорного. Лучший против лучшего", — комментировал поединок сам Верховен.

Поединок Усика состоится уже в субботу 23 мая. Наиболее вероятным сценарием является победа Усика нокаутом — она оценивается в 1.22. В то же время оппонент украинца заявил, что готов удивить объединенного чемпиона мира. Верховен обещает показать Усику "то, чего он еще не видел", и благодаря этому победить.

Напомним, что ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.