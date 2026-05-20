"Усик — майстер бокса": Верховен заявив, що не боїться нокаута від українського боксера

Нідерландський боксер Ріко Верховен заявив про те, що не боїться відправитися у нокаут під час поєдинку з українцем Олександром Усиком. Водночас він визнав, що Усик є великим бійцем та майстром боксу.

Про це Верховен сказав напередодні свого поєдинку з Усиком, передає УНІАН.

За його словами, він звик отримувати сильні удари під час боксування у кікбоксингу.

"Усик — майстер бокса і, можливо, один з найкращих боксерів усіх часів, тому він знає цю гру. Він може, наче пазл, розібрати і зібрати все назад, і тоді вам кінець", — визнав Верховен.

Натомість Усик зазначив, що у нього немає недооцінки свого опонента. Він налаштовується на нього як на серйозного суперника.

"Не можна недооцінювати навички Ріко. Це хлопець, який провів частину життя у ринзі з топовими бійцями. Вони і ногами його били, і по голові. Те, що Верховен може тримати удар і бити — це однозначно", — зазначив Усик.

Верховен пояснив різницю між кікбоксингом та боксом

Водночас Ріко Верховен, який є одним з найкращих кікбоксерів у історії, пояснив, що жорсткість у боксі полягають у мистецтві тривалості бою та здатності підлаштовуватися під його ритм.

"У нас усе просто: газ у підлогу, і все закінчується за три хвилини або три раунди, максимум – п’ять. А тут ти маєш триматися у цьому потоці 12 раундів: інколи почуваєшся добре, інколи – погано, і ти думаєш: як впоратися з усіма цими емоціями цих 12 раундів? Найпростіше це підсумувати так: кікбоксинг — це жорстко й брутально. Бокс — це майстерність, це радше форма мистецтва. Тож це зовсім інший вид спорту. Бокс і кікбоксинг — різні види спорт", — цитує Верховена "Трибуна".

Окремо він пояснив, що не прагне довести людям, що є хорошим боксером, а виходить на бій лише заради себе.

"Я хочу побачити, як далеко зможу зайти, розумієте? Тож саме це я і робитиму. Я виходитиму туди і намагатимусь битися з найкращими бійцями, з якими тільки можливо. Не знаю, чи так уже сильно мене хвилює слава. Не знаю, чи так уже сильно мені потрібна популярність. Я навіть не впевнений, що мене так уже сильно хвилюють гроші. Я просто хочу виходити в ринг і дивитися, на що я здатний", — сказав Верховен.

Усик розповів про плани на майбутнє

Український чемпіон натомість прокоментував чутки про можливий бій проти чемпіона WBA та WBO у важкій вазі та володаря титулу WBC у напівважкій вазі Давіда Бенавідеса. За його словами, наразі Усик думає лише про бій у суботу.

Чи піде Усик в політику

Український чемпіон також наголосив, що у нього залишилося небагато часу на професійному ринзі. Після цього він змінить рід зайнятості — розглядає варіанти з кінематографом та тренерством.

"Можливо, це буде кіно, бізнес – стовідсотково, політика – ні, бо мені не подобається. Можливо, я буду тренером, мені це подобається. Коли моя команда тренує інших бійців, я кажу: "Гей, працюй добре. Стоп, що ти робиш? Рухайся". Мені це подобається", — зазначив він.

Водночас думки про завершення кар'єри українець сприймає спокійно.

Ріко Верховен — що відомо про суперника Усика

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів і утримує титул чемпіона промоушену Glory у важкій вазі протягом 4220 днів, що еквівалентно понад 11 рокам. За цей час він виграв 26 боїв поспіль.

Верховен є рекордсменом GLORY за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14), найбільшою кількістю послідовних захистів титулу (13), найбільшою кількістю перемог (28) та найдовшою переможною серією (27), а також повторює рекорд промоушену за найбільшою кількістю боїв (29).

У 2014 році він провів один боксерський поєдинок. Його суперником став угорець Янош Фінфера, якого Верховен переміг у другому раунді.

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон з кікбоксингу у важкій вазі та досяг усього, що задумав. Але перебування на вершині протягом такого тривалого часу не позбавило мене відчуття голоду, а навпаки, посилило його. Я не шукаю комфорту, тому почав шукати найбільший виклик, доступний в іншому світі. Усик — неймовірний боксер. Саме такий виклик мене мотивує. Беззаперечний проти беззаперечного. Найкращий проти найкращого", — коментував поєдинок сам Верховен.

Поєдинок Усика відбудеться вже в суботу 23 травня. Найбільш вірогідним сценарієм є перемога Усика нокаутом — вона оцінюється в 1.22. Водночас опонент українця заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу. Верховен обіцяє показати Усику "те, чого він ще не бачив", і завдяки цьому перемогти.

Нагадаємо, що раніше колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар’єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.