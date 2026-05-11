"Я готовий будь-коли": Усик відповів на зухвалий виклик Ф'юрі на третій поєдинок

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Про це повідомили у відеозверненнях самі боксери.

Ф’юрі звернувся до голови управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха з проханням організувати поєдинок.

Британець заявив, що спочатку хоче провести бій проти Ентоні Джошуа, а після цього — реванш з Усиком.

“Після того як я поб’ю Джошуа, я хочу реванш із “Кроликом”. Хочу його в Лондоні, у Лас-Вегасі або в Нью-Йорку”, — сказав Ф’юрі.

Також Ф’юрі назвав себе “куркою, що несе золоті яйця”, і заявив, що найбільші гонорари в боксі пов’язані саме з ним. Він додав, що хоче “погаласувати” з Усиком у великому поєдинку.

Олександр Усик емоційно відреагував на виклик британця та погодився на третій бій.

“Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай!” — сказав українець.

Усик уже двічі перемагав Ф’юрі у поєдинках за титули в надважкій вазі, вони провели два бої у 2024 році. Перший поєдинок у травні в Саудівській Аравії завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Тоді Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Реванш відбувся у грудні 2025 року, і цього разу судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру. Напередодні бою Ф’юрі заявляв, що хоче “дуже сильно” побити Усика та змусити його повернутися у крузервейт.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар’єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.