"Я готов в любое время": Усик ответил на дерзкий вызов Фьюри на третий поединок
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.
Об этом сообщили в видеообращениях сами боксеры.
Фьюри обратился к главе управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха с просьбой организовать поединок.
Британец заявил, что сначала хочет провести бой против Энтони Джошуа, а после этого — реванш с Усиком.
"После того как я побью Джошуа, я хочу реванш с "Кроликом". Хочу его в Лондоне, в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке", — сказал Фьюри.
Также Фьюри назвал себя "курицей, несущей золотые яйца", и заявил, что самые большие гонорары в боксе связаны именно с ним. Он добавил, что хочет "пошуметь" с Усиком в большом поединке.
Александр Усик эмоционально отреагировал на вызов британца и согласился на третий бой.
"Привет, брат, я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия — где угодно. Давай!" — сказал украинец.
Усик уже дважды побеждал Фьюри в поединках за титулы в супертяжелом весе, они провели два боя в 2024 году. Первый поединок в мае в Саудовской Аравии завершился победой украинца раздельным решением судей. Тогда Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Реванш состоялся в декабре 2025 года, и на этот раз судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру.Накануне боя Фьюри заявлял, что хочет "очень сильно" побить Усика и заставить его вернуться в крузервейт.
После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.