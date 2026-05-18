Бій Усика проти Верховена: коефіцієнти на переможця бою змінилися

У суботу 23 травня у Гізі зійдуться український боксер Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Переможець бою здобуде титул унікальний пояс WBC з єгипетською символікою.

Водночас за декілька днів до початку бою дещо змінилися коефіцієнти на переможця бою. Попри це, беззаперечним фаворитом надалі залишається Олександр Усик. За даними букмекера vbet, шанси Усика оцінюються в 1,045, тоді як на Верховена коефіцієнт складає 8,20.

Це означає, що шанси на перемогу українця складають приблизно 92%. Водночас раніше коефіцієнти відрізнялися — вони складали 1,03 та 9,50 відповідно. Це означає, що шанси нідерландця трохи зросли з того часу.

Найбільш вірогідним сценарієм є перемога Усика нокаутом — вона оцінюється в 1.22.

Шанс на нічию оцінюється в 29.00. Такий самий коефіцієнт дають на перемогу Верховена суддівським рішенням. А от нокаут нідерландця оцінили в 15.00.

Ріко Верховен — що відомо про суперника Усика

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів і утримує титул чемпіона промоушену Glory у важкій вазі протягом 4220 днів, що еквівалентно понад 11 рокам. За цей час він виграв 26 боїв поспіль.

Верховен є рекордсменом GLORY за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14), найбільшою кількістю послідовних захистів титулу (13), найбільшою кількістю перемог (28) та найдовшою переможною серією (27), а також повторює рекорд промоушену за найбільшою кількістю боїв (29).

У 2014 році він провів один боксерський поєдинок. Його суперником став угорець Янош Фінфера, якого Верховен переміг у другому раунді.

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон з кікбоксингу у важкій вазі та досяг усього, що задумав. Але перебування на вершині протягом такого тривалого часу не позбавило мене відчуття голоду, а навпаки, посилило його. Я не шукаю комфорту, тому почав шукати найбільший виклик, доступний в іншому світі. Усик — неймовірний боксер. Саме такий виклик мене мотивує. Беззаперечний проти беззаперечного. Найкращий проти найкращого", — коментував поєдинок сам Верховен.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Усик уже двічі перемагав Ф’юрі у поєдинках за титули в надважкій вазі, вони провели два бої у 2024 році. Перший поєдинок у травні в Саудівській Аравії завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Тоді Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Реванш відбувся у грудні 2025 року, і цього разу судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру. Напередодні бою Ф’юрі заявляв, що хоче “дуже сильно” побити Усика та змусити його повернутися у крузервейт.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар’єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.