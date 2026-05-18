Бой Усика против Верховена: коэффициенты на победителя боя изменились

В субботу 23 мая в Гизе сойдутся украинский боксер Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Победитель боя получит титул уникальный пояс WBC с египетской символикой.

В то же время за несколько дней до начала боя несколько изменились коэффициенты на победителя боя. Несмотря на это, безоговорочным фаворитом в дальнейшем остается Александр Усик. По данным букмекера vbet, шансы Усика оцениваются в 1,045, тогда как на Верховена коэффициент составляет 8,20.

Это означает, что шансы на победу украинца составляют примерно 92%. В то же время ранее коэффициенты отличались — они составляли 1,03 и 9,50 соответственно. Это означает, что шансы нидерландца немного выросли с тех пор.

Наиболее вероятным сценарием является победа Усика нокаутом — она оценивается в 1.22.

Шанс на ничью оценивается в 29.00. Такой же коэффициент дают на победу Верховена судейским решением. А вот нокаут нидерландца оценили в 15.00.

Рико Верховен — что известно о сопернике Усика

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен и удерживает титул чемпиона промоушена Glory в тяжелом весе в течение 4220 дней, что эквивалентно более 11 годам. За это время он выиграл 26 боев подряд.

Верховен является рекордсменом GLORY по наибольшему количеству побед в титульных боях (14), наибольшему количеству последовательных защит титула (13), наибольшему количеству побед (28) и самой длинной победной серии (27), а также повторяет рекорд промоушена по наибольшему количеству боев (29).

В 2014 году он провел один боксерский поединок. Его соперником стал венгр Янош Финфера, которого Верховен победил во втором раунде.

"Я провел двенадцать лет как абсолютный чемпион по кикбоксингу в тяжелом весе и достиг всего, что задумал. Но пребывание на вершине в течение такого длительного времени не избавило меня от чувства голода, а наоборот, усилило его. Я не ищу комфорта, поэтому начал искать самый большой вызов, доступный в другом мире. Усик — невероятный боксер. Именно такой вызов меня мотивирует. Бесспорный против бесспорного. Лучший против лучшего", — комментировал поединок сам Верховен.

Напомним, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.

Усик уже дважды побеждал Фьюри в поединках за титулы в супертяжелом весе, они провели два боя в 2024 году. Первый поединок в мае в Саудовской Аравии завершился победой украинца раздельным решением судей. Тогда Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш состоялся в декабре 2025 года, и на этот раз судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру. Накануне боя Фьюри заявлял, что хочет "очень сильно" побить Усика и заставить его вернуться в крузервейт.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.