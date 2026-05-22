"Мы оба родители": Усик и Верховен провели совместную пресс-конференцию перед боем, что сказали

Украинский боксер Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен провели совместную пресс-конференцию накануне очного боя за чемпионство мира по боксу, который состоится 23 мая в Египте.

Усик будет защищать боксерские пояса против "Короля кикбоксинга", который будет проводить второй профессиональный поединок в этом виде спорта — и первый с 2014 года, пишет "Суспільне".

"Я уважаю всех своих соперников, ведь я знаю, как это. Тот, кто учится боксу, кикбоксингу, борьбе — это чрезвычайные, хоть и сумасшедшие люди. Уважаю всех своих соперников, но это тяжелый вид спорта", — сказал Усик.

Отмечается, что Верхувен перед возвращением в бокс освободил пояс чемпиона мира в кикбоксерском промоушене Glory и сразу получил шанс на чемпионство в боксе — в случае победы будет претендовать на титулы WBC и The Ring.

Відео дня

"Мы больше рассматриваем то, что чем отличаемся от других, вместо того, что у нас есть и чего мы можем достичь, что у нас общего. Мы с Усиком оба родители; я люблю кикбоксинг, а он — бокс. Но мы оба любим бои", — подчеркнул Верховен.

Он также отметил, что знает "на что надо пойти и переступить, чтобы ступить на ринг".

Кроме того. Усик и Верховен провели еще одну дуэль взглядов перед пресс-конференцией в Египте.

Напомним, 21 мая Усик рассказал о бое с Верховеном и новой карьере.

20 мая Верховен заявил, что не боится нокаута от Александра Усика.