"Ми обидва батьки": Усик та Верховен провели спільну пресконференцію перед боєм, що сказали

Український боксер Олександр Усик та нідерландець Ріко Верхувен провели спільну пресконференцію напередодні очного бою за чемпіонство світу з боксу, який відбудеться 23 травня у Єгипті.

Усик захищатиме боксерські пояси проти "Короля кікбоксингу", який проводитиме другий професійний поєдинок у цьому виді спорту — та перший з 2014 року, пише "Суспільне".

"Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі — це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту", — сказав Усик.

Зазначається, что Верхувен перед поверненням у бокс звільнив пояс чемпіона світу в кікбоксерському промоушені Glory та одразу отримав шанс на чемпіонство у боксі — в разі перемоги претендуватиме на титули WBC та The Ring.

Відео дня

"Ми більше розглядаємо те, що чим відрізняємося від інших, замість того, що у нас є і чого ми можемо досягти, що у нас спільного. Ми з Усиком обидва батьки; я люблю кікбоксинг, а він — бокс. Але ми обидва любимо бої", — підкреслив Верховен.

Він також наголосив, що знає "на що треба піти і переступити, щоб ступити на ринг".

Крім того. Усик та Верховен провели ще одну дуель поглядів перед пресконференцією в Єгипті.

Нагадаємо, 21 травня Усик розповів про бій з Верховеном та нову кар'єру.

20 травня Верховен заявив, що не боїться нокаута від Олександра Усика.