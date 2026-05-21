Усик розповів про бій з Верхувеном та нову кар'єру: піде з рингу, але не зараз, — BBC

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та The Ring Олександр Усик не планує завершувати кар'єру після двобою з суперником, чемпіоном з кікбоксингу Ріком Верхувеном з Нідерландів, ідеться в інтерв'ю BBC. Усик сказав, що проведе ще кілька боїв та почне власний бізнес, і це буде "велике шоу". Під час розмови з журналістами боксер розповів про те, які уроки отримав від минулих поразок і що робитиме далі.

Усик проведе ще два-три бої, і тоді завершить боксерську кар'єру, пролунало в інтерв'ю. З'ясувалось, що після прощання зі спортом можлива акторська діяльність: вона з'явиться "на горизонті".

Боксер поговорив з BBC у тренувальному таборі в Іспанії. З'ясувалось, що на сьогодні він не готовий "повішати рукавички на цвях", і тому очікують нові поєдинки. Попереду — "секретний план" та "велике шоу".

"Я не завершуватиму кар'єру після бою з Ріко — у мене ще буде два, можливо три бої", — сказав спортсмен.

У матеріалі порівняли здобутки Верхувена та Усика. Верхувен — кікбоксер, чемпіон у важкій вазі, який здобув 13 перемог за 11 років кар'єри, але має лише один бій у професійному боксі. Усик — абсолютний чемпіон, який у професійному боксі провів 24 поєдинки, і в усіх вийшов переможцем. Попри різницю з суперником, українець запевнив, що тренується серйозно — так само він би готував до бою з Тайсоном Ф'юрі чи Даніелем Дюбуа.

"Це не фейк. Для мене це не шоу — це бій", — навело BBC слова боксера.

Усик також розповів, як відреагував на свою останню поразку в аматорському спорті, яка відбулась 16 років тому. Боксер програв росіянину Єгору Мехонцеву і після цього вирішив не опускати руки, а "зробити домашнє завдання і виправити помилки". З його слів, "домашнє завдання", яке він виконав, щоб рухатись далі, — це "зміна тренувального табору, зміна дисципліни, зміна життя".

Олександр Усик — 39-річний український боксер, уродженець Криму, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, чемпіон Олімпіади-2012 року, чемпіон України та Європи. Наступний бій — зустріч з Верхувеном у Гізі, в Єгипті. На сторінці Instagram українця — кадри підготовки з тренувального табору та публікації про готовність до перемоги.

Зазначимо, Олександр Усик провів битву поглядами з майбутнім суперником Ріко Верхувеном. Зустріч відбулась у Єгипті: професійний боксер та професійний кікбоксер дивились один одному в очі, примушуючи суперника першим відвести погляд. При цьому медіа звернули увагу на образ українського спортсмена, який вдягнув не традиційний боксерський одяг, а вишиту золотом вишиванку.

Тим часом букмекери оцінили імовірність перемоги Усика над Верхувеном. Бій відбудеться в суботу 23 травня, і українець має шанси на успіх 1.22.

Нагадуємо, колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Усика на третій двобій, бо хоче реваншу після двох поразок: що відповів українець.