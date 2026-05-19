Усик та Верховен провели битву поглядів на фоні пірамід: українець вразив образом (відео)

Український боксер Олександр Усик напередодні свого бою проти нідерландця Ріко Верховена провели битву поглядів. Сам поєдинок відбудеться у Гізі, Єгипті.

Символічно битва поглядів пройшла на фоні пірамід. Відео опублікував акаунт Ring Magazine в Instagram.

Українець був одягнений у спеціальний костюм від українського бренду чоловічого одягу DAMIRLI.

Автори одягу відзначили, що головний акцент образу — золота вишивка. Золото означає не розкіш, а є символом світла, гідності, сонця та незламної енергії. На фоні глибокого синього кольору золоті елементи виглядають як світло в темряві — як нагадування про силу, яка не зникає навіть у найскладніші часи.

"Центральний символ на грудях — тризуб, вписаний у соняшник. Це один із ключових сенсів усього образу. Соняшник — символ України, життя, землі та людей, які завжди тягнуться до світла. Тризуб усередині нього — символ держави, волі та ідентичності. Разом вони створюють не просто герб чи декоративний елемент, а образ України як живої сили — сильної, теплої та незламної водночас. Орнаменти костюма натхненні українською вишивкою та елементами козацького строю. Ромби й геометричні символи історично вважалися захисними знаками — символами стійкості, роду та внутрішнього балансу. Вони повторюються по всьому костюму як ритм, створюючи відчуття сучасної броні", — зазначили там.

Відео дня

Поєдинок Усика відбудеться вже в суботу 23 травня. Найбільш вірогідним сценарієм є перемога Усика нокаутом — вона оцінюється в 1.22. Водночас опонент українця заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу. Верховен обіцяє показати Усику "те, чого він ще не бачив", і завдяки цьому перемогти.

Нагадаємо, що раніше колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар’єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.