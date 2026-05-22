Усик показав рекордну вагу під час зважування напередодні бою з Верховеном

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик та його майбутній опонент нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели технічну процедуру зважування.

Це звичний процес напередодні офіційної процедури зважування, яка пройде сьогодні, 22 травня, о 20:00 за Києвом. Про це повідомляє Ring Magazine.

У підсумку вага Олександра Усика склала 105,8 кг, Ріко Верховена — 117,3 кг.

Це найбільший показник у кар'єру українця. До цього найбільший показник був напередодні другого поєдинку з Даніелем Дюбуа — 103,1 кг.

Офіційна процедура зважування пройде сьогодні о 20:00 за Києвом. Трансляція розпочнеться о 19:30.

Поєдинок Усик Верховен — що відомо

Поєдинок Усика відбудеться вже в суботу 23 травня. Найбільш вірогідним сценарієм є перемога Усика нокаутом — вона оцінюється в 1.22. Водночас опонент українця заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу. Верховен обіцяє показати Усику "те, чого він ще не бачив", і завдяки цьому перемогти.

Бій пройде у Гізі, Єгипті. Символічно, що битва поглядів між Усиком та Верховеном пройшла на фоні пірамід.

У своєму інтерв'ю Ріко Верховен заявив про те, що не боїться відправитися у нокаут під час поєдинку з українцем Олександром Усиком. Водночас він визнав, що Усик є великим бійцем та майстром боксу.

Увечері 21 травня відбулася спільна прес-конференція Усика та Верховена. На ній українець зазначив, що поважає усіх своїх опонентів.

Нагадаємо, що раніше колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар’єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.