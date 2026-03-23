"Теплый прием": Энтони Джошуа поделился впечатлениями от поездки в Украину

Британский боксер Энтони Джошуа после поездки в Украину, где он побывал во Львове и Киеве вместе с украинским боксером Александром Усиком, поделился своими впечатлениями.

В частности, он поблагодарил Усика за теплый прием и помощь в организации поездки на турнир Rising Stars, опбуликовав соответствующее сообщение в своем Инстаграме.

"Украина, я прекрасно провел время. Спасибо за теплый прием и гостеприимство. Александр Усик и Ready to Fight, спасибо за приглашение. До следующей встречи", — написал Джошуа.

Сторис Джошуа

Поездка Джошуа в Украину

В марте 2026 года Энтони Джошуа впервые посетил Украину по приглашению украинского чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика.

Во время этого визита он вместе с украинским боксером прогулялся по Киеву, посетил ключевые достопримечательности, в частности мемориал погибшим защитникам Украины, где почтил память солдат, отдавших жизнь во время полномасштабного вторжения России.

Кроме того, Джошуа вместе с Усиком также стали зрителями профессиональных боксерских поединков в Украине, среди которых — дебют Александра Хижняка.

