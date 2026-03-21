Усик и Энтони Джошуа в Украине: как звезды бокса провели время во Львове и Киеве (видео)

Чемпион мира Александр Усик привез в Украину известного боксера и своего друга Энтони Джошуа. Боксеры уже провели время во Львове, где их ждали звезды Нацотбора.

Во Львове для боксеров устроили импровизированное шоу с народными мотивами, где звучали украинские песни. О визите Энтони Джошуа рассказали на Instagram-страницы USYK MEDIA.

Особую атмосферу создали участницы Нацотбора на "Евровидение" — группа YAGODY. Артистки исполняли этнические композиции.

Известно, что это первый приезд Энтони Джошуа в Украину во время полномасштабной войны. Ожидается, что оба боксера станут почетными гостями вечера бокса "Rising Stars", где состоится профессиональный дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка.

Александр Усик и Энтони Джошуа уже дважды встречались на ринге, в 2021 и 2022 годах. Оба поединка завершились победой украинца, а сейчас их отношения перешли в дружеский формат.

После Львова чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа вместе прибыли в Киев.

После Львова Усик и Джошуа прибыли в Киев после Львова

"Еду в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!", — сообщил Усик на своей странице в соцсети X.

До визита в Украину Энтони Джошуа попал в серьезное ДТП в Нигерии .