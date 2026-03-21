Усик та Ентоні Джошуа в Україні: як зірки боксу провели час у Львові та Києві (відео)

Чемпіон світу Олександр Усик привіз в Україну відомого боксера та свого друга Ентоні Джошуа. Боксери вже провели час у Львові, де на них чекали зірки Нацвідбору.

У Львові для боксерів влаштували імпровізоване шоу з народними мотивами, де звучали українські пісні. Про візит Ентоні Джошуа розповіли на Instagram-сторінки USYK MEDIA.

Особливу атмосферу створили учасниці Нацвідбору на "Євробачення" - гурт YAGODY. Артистки виконували етнічні композиції.

Відомо, що це перший приїзд Ентоні Джошуа в Україну під час повномасштабної війни. Очікується, що обидва боксери стануть почесними гостями вечора боксу "Rising Stars", де відбудеться професійний дебют олімпійського чемпіона Олександра Хижняка.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа вже двічі зустрічалися на рингу, у 2021 та 2022 роках. Обидва поєдинки завершилися перемогою українця, а нині їхні стосунки перейшли у дружній формат.

Після Львова чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик та британський боксер Ентоні Джошуа разом прибули до Києва.

Після Львова Усик та Джошуа прибули до Києва

"Їду до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!", — повідомив Усик на своїй сторінці в соцмережі X.

До візиту до України Ентоні Джошуа потрапив у серйозне ДТП в Нігерії.