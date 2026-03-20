Провів екскурсію і нагодував українськими стравами: Усик привіз Джошуа до Києва

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули до Києва, де стануть гостями великого вечора боксу. Подія стане майданчиком для дебюту олімпійського чемпіона Олександра Хижняка.

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повідомив, що приїжджає до Києва разом із колишнім суперником Ентоні Джошуа, на своїй сторінці у Instagram 20 березня. Обидва боксери планують відвідати турнір Rising Stars, який відбудеться в Київській області. За словами Усика, він уже планує програму перебування для британського гостя і хоче показати йому місто.

"Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!", — повідомив Усик у соцмережі X.

Очікується, що Усик і Джошуа стануть почесними гостями вечора боксу, який пройде 21 березня у Лісниках під Києвом. Головною подією стане дебют на професійному рингу олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. На зважуванні він показав 78,5 кг, тоді як його суперник Вілмер Барон — 79,6 кг.

"Вже в Україні. Сьогодні провів невеличку екскурсію для Ентоні Джошуа, на якій розповідав про культуру нашої країни та знайомив його з нашими національними стравами!", — написав Усик у Telegram, виклавши світлину.

Окрім цього, у програмі заявлено ще низку поєдинків за участю українських боксерів, зокрема Кіри Макогоненко, Павла Іллюші, Данила Жасана, Айдера Абдураімова, Елвіна Алієва, Джамала Кулієва, Дмитра Ловчинського та Миколи Лактіонова. Загалом заплановано десять боїв, а сам турнір відбудеться у готельному комплексі Equides Club із початком о 17:30. Присутність Усика та Джошуа робить цей вечір боксу однією з найгучніших подій весни у світовому боксі.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик публічно підтримав Сергія Бубку на тлі дискусії щодо позбавлення його звання Героя України. Усик назвав Бубку легендою спорту та нагадав про його досягнення, зокрема численні світові рекорди та олімпійське золото.

Раніше ми також інформували, що Усик отримав символічний подарунок від українських військових. Це шабля, виготовлену з уламків російської ракети та частин FPV-дрона. Цю зброю створив коваль Денис Мостович. Подарунок передали бійці підрозділу "Вовкулаки" як знак вдячності за підтримку ЗСУ.