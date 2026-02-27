Усик підтримав Бубку: відповідь на вимоги Гераскевича позбавити звання Героя України

Об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик публічно підтримав олімпійського чемпіона зі стрибків із жердиною Сергія Бубку. Це сталося на тлі закликів скелетоніста Владислава Гераскевича позбавити легкоатлета звання Героя України.

Сергія Бубка на початку повномасштабного вторгнення залишив Україну та не робив публічних заяв про російську агресію. Після вимоги Гераскевича, щодо дискусії навколо Бубки у своєму Telegram-каналі вирішив висловитися Усик. Він опублікував спільне фото з легкоатлетом і назвав його однією з найвидатніших постатей у світовій історії спорту.

"На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною", — зазначив Усик.

У своєму дописі Усик перелічив спортивні досягнення Бубки. Зокрема, він нагадав, що легкоатлет є олімпійським чемпіоном 1988 року та учасником Олімпійських ігор 1988, 1992 і 1996 років. Також Бубка шість разів поспіль ставав чемпіоном світу на відкритому повітрі та тричі здобував титул чемпіона світу в приміщенні — у 1985, 1987 і 1991 роках.

Крім того, він є володарем Кубка світу та чемпіоном Європи 1986 року, а також багаторазовим чемпіоном Європи в приміщенні. Олександр Усик нагадав, що за кар’єру спортсмен встановив 35 світових рекордів: 17 на відкритому повітрі та 18 у приміщенні.

"Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі — 6,14 м (1994) та у приміщенні — 6,15 м (1993). Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!", — наголосив Усик.

Нагадаємо, що указом президента України Володимира Зеленського від 17 грудня було припинено виплату державних стипендій низці спортсменів. Серед них — чотирикратна олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова та олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка. Документ стосується також ще шести чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор.

Раніше ми також інформували, що, за даними журналістів, Сергій Бубка, попри відкриті кримінальні провадження, залишається членом Національного олімпійського комітету України. Повідомлялося, що його російський податковий номер, виданий в окупованому Криму, досі активний. Пов’язані з ним компанії в РФ укладали нові контракти з окупаційними структурами.