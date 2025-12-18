Клочкова та ще 7 олімпійців позбавлені державної стипендії: Зеленський підписав указ

Українська плавчиха, чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова указом Зеленського позбавлена виплати державної стипендії. Також стипендію втратив Сергій Бубка та низка інших медалістів.

Про припинення стипендіальних виплат для Яни Клочкової та інших спортсменів ідеться в указі президента України Володимира Зеленського від 17 грудня. Документ набуває чинності з дня опублікування.

Також скасування держстипендій торкнулося олімпійського чемпіона у стрибках із жердиною, ексочільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки та ще шести чемпіонів і призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор:

Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка (чемпіони Олімпійських ігор 1996 року з вітрильного спорту);

Юрія Єрмакова (гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор-1996);

Іллі Кваші (бронзовий призер у стрибках у воду Олімпіади-2008);

Валерія Лозика (бронзовий призер Ігор-1988);

Інни Фролової (срібна призерка Ігор-1988 в академічному веслуванні).

Куди зникла Яна Клочкова

Майбутня чемпіонка Яна Клочкова народилася 7 серпня 1982 року в Сімферополі в Криму, з 15 років жила в Харкові, а згодом — у Києві. Журналісти видання "Апостроф" зазначають, що з 2020 року українська плавчиха заявляла, що проживає і в українській столиці, і на тимчасово окупованому Росією Кримському півострові. У 2006 році вона була обрана депутаткою Харківської міської ради від "Партії регіонів".

Клочкова на святкуванні Дня незалежності у Києві 2021 року Фото: Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року Клочкова зникла з публічного простору та закрила свою сторінку в Instagram, не сказавши відтоді жодного слова про війну. Де вона перебуває зараз — невідомо.

Нагадаємо, в серпні 2023-го Служба безпеки України почала досудове розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з РФ.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики і президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко 13 грудня заявляв, що в Раді національної безпеки і оборони готують блокування російських артистів на Spotify і Apple Music.