Клочкова и еще 7 олимпийцев лишены государственной стипендии: Зеленский подписал указ

Украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова указом Зеленского лишена выплаты государственной стипендии. Также стипендию потерял Сергей Бубка и ряд других медалистов.

О прекращении стипендиальных выплат для Яны Клочковой и других спортсменов говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского от 17 декабря. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Также отмена госстипендий коснулась олимпийского чемпиона в прыжках с шестом, экс-главы Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки и еще шести чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр:

Евгения Браславца и Игоря Матвиенко (чемпионы Олимпийских игр 1996 года по парусному спорту);

Юрия Ермакова (гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр-1996);

Ильи Кваши (бронзовый призер в прыжках в воду Олимпиады-2008);

Валерия Лозика (бронзовый призер Игр-1988);

Инны Фроловой (серебряный призер Игр-1988 в академической гребле).

Куда исчезла Яна Клочкова

Будущая чемпионка Яна Клочкова родилась 7 августа 1982 года в Симферополе в Крыму, с 15 лет жила в Харькове, а затем — в Киеве. Журналисты издания "Апостроф" отмечают, что с 2020 года украинская пловчиха заявляла, что проживает и в украинской столице, и на временно оккупированном Россией Крымском полуострове. В 2006 году она была избрана депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов".

Клочкова на праздновании Дня независимости в Киеве в 2021 году Фото: Facebook

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Клочкова исчезла из публичного пространства и закрыла свою страницу в Instagram, не сказав с тех пор ни одного слова о войне. Где она находится сейчас — неизвестно.

Напомним, в августе 2023-го Служба безопасности Украины начала досудебное расследование о связях компании Сергея Бубки с РФ.

Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике и президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий "UAME" Александр Санченко 13 декабря заявлял, что в Совете национальной безопасности и обороны готовят блокировку российских артистов на Spotify и Apple Music.