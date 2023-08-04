СБУ начала досудебное расследование о связях компании Сергея Бубки с РФ (скриншот)

По данным журналистов, на втором году войны предприятие, принадлежащее экс-легкоатлету заключило контракты на поставку топлива стране-агрессору на сумму 320 тыс. гривен.

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Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк сообщил, что в СБУ ответили на его депутатское обращение, которое последовало после появления в СМИ публикации о том, что компания бывшего главы НОК и легкоатлета Сергея Будки может сотрудничать с РФ. Об этом Беленюк сообщил в Telegram-канале.

Относительно расследования в СБУ сообщили, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, написал депутат и сопроводил пост снимком письма из СБУ.

"Ваше депутатское обращение относительно расследования, размещенного на информационном интернет-ресурсе Bihus-Info, рассмотрено. Сообщаем, что следователями Главного управления СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного статьей 111-2 УК Украины", — говорится в ответе на обращение.

Ответ СБУ на запрос о компании Сергея Бубки

Следователи изучают вопрос о том, имели ли место со стороны основателей и представителей ООО "Фирма Монблан" умышленные действия, направленные на помощь стране-агрессору с целью нанесения ущерба Украине.

О чем говорилось в журналистском материале

В журналистском расследовании Bihus.info утверждается, что Бубку с РФ до сих пор связывают тесные коммерческие отношения.

По данным авторов видео, он с братом Василием основал зарегистрированную в Донецке компанию "Монблан", которая занимается поставкой топлива и продуктов и не раз выигрывала тендеры в Украине. Обороты компании исчисляются миллионами.

Вместе с тем, по состоянию на 2023 год, "Монблан" уже числится в российском реестре юридических лиц с теми же владельцами – братьями Сергеем и Василием Бубкой.

Публикация о Сергее Бубке

По информации журналистов, не так давно предприятие заключило соглашение с РФ на сумму 800 тыс. руб. (320 тыс. гривен).

Известный легкоатлет Сергей Бубка — автор нескольких рекордных достижений в прыжках в высоту. К слову, он первый человек, которому покорилась высота свыше 6 метров. Возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 по 2022 гг.

Реакция Сергея Бубки

Из-за недавнего расследования Bihus.Info Сергей Бубка готовит судебный иск.

"Я общался с Бубкой. Он ответил, что готовит иск в суд — будет защищать свою честь", — сказал в интервью журналистам главы НОК Вадим Гутцайт.

Напомним, что в прошлом году борец Жан Беленюк планировал возглавить НОК вместо Сергея Бубки.

Также сообщалось, что Беленюк рассказал, чем обернутся для россиян встречи с украинцами на грядущей Олимпиаде.