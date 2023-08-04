СБУ почала досудове розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з РФ (скріншот)

За даними журналістів, на другому році війни підприємство, що належить екслегкоатлету, уклало контракти на постачання палива країні-агресору на суму 320 тис. гривень.

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Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк повідомив, що в СБУ відповіли на його депутатське звернення, яке надійшло після появи у ЗМІ публікації про те, що компанія колишнього голови НОК і легкоатлета Сергія Будки може співпрацювати з РФ. Про це Беленюк повідомив у Telegram-каналі.

Щодо розслідування в СБУ повідомили, що наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, написав депутат і супроводив пост знімком листа з СБУ.

"Ваше депутатське звернення щодо розслідування, розміщеного на інформаційному інтернет-ресурсі Bihus-Info, розглянуто. Повідомляємо, що слідчими Головного управління СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого статтею 111-2 КК України", — йдеться у відповіді на звернення.

Відповідь СБУ на запит про компанію Сергія Бубки

Слідчі вивчають питання про те, чи мали місце з боку засновників і представників ТОВ "Фірма Монблан" умисні дії, спрямовані на допомогу країні-агресору з метою заподіяння шкоди Україні.

Про що йшлося в журналістському матеріалі

У журналістському розслідуванні Bihus.info стверджується, що Бубку з РФ досі пов'язують тісні комерційні відносини.

За даними авторів відео, він із братом Василем заснував зареєстровану в Донецьку компанію "Монблан", яка займається постачанням пального та продуктів і не раз вигравала тендери в Україні. Обороти компанії обчислюються мільйонами.

Водночас станом на 2023 рік "Монблан" уже значиться в російському реєстрі юридичних осіб із тими самими власниками — братами Сергієм і Василем Бубкою.

Публікація про Сергія Бубку

За інформацією журналістів, не так давно підприємство уклало угоду з РФ на суму 800 тис. руб. (320 тис. гривень).

Відомий легкоатлет Сергій Бубка — автор кількох рекордних досягнень у стрибках у висоту. До слова, він перша людина, якій підкорилася висота понад 6 метрів. Очолював Національний олімпійський комітет України з 2005 по 2022 рр.

Реакція Сергія Бубки

Через нещодавнє розслідування Bihus.Info Сергій Бубка готує судовий позов.

"Я спілкувався з Бубкою. Він відповів, що готує позов до суду — захищатиме свою честь", — сказав в інтерв'ю журналістам голова НОК Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, що минулого року борець Жан Беленюк планував очолити НОК замість Сергія Бубки.

Також повідомлялося, що Беленюк розповів, чим обернуться для росіян зустрічі з українцями на майбутній Олімпіаді.