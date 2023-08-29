Компанія Бубки уклала нові договори з окупантами і постачає пальне на Донбас,– Bihus.Info

За словами журналістів, Сергій Бубка, попри відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, досі залишається членом Національного олімпійського комітету. Російський податковий номер посадовця наразі активний — він був виданий в окупованому Криму.

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Російські компанії Героя України, олімпійського чемпіона зі стрибків з жердиною та члена Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки уклали нові контракти з окупантами попри нещодавно відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресорці. Про це пише Bihus.Info.

"Російські компанії, якими за офіційними документами він володіє разом з братом, укладають нові контракти з окупантами", — пише видання.

Півтора місяця тому видання Bihus.Info розповідало, що сімейна компанія Сергія Бубки та його брата Василя – "Фірма Монблан" під час повномасштабної війни РФ проти України офіційно зареєструвалася в Росії та почала офіційно співпрацювати з окупантами.

Тоді журналісти знайшли 3 контракти на суму в понад 800 тисяч рублів. За ці кошти компанія Бубки продавала пальне з Росії до окупованої Донеччини — точніше продала талони на пальне, які можна використати на заправках "Монблану", які діють на окупованих РФ територіях Донеччини.

Після оприлюднення цієї інформації СБУ відкрила кримінальне провадження. Сам Бубка це дотепер офіційно ніяк не прокоментував, а міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомив, що мав розмову з Бубкою: "Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь".

Нові контракти фірми Бубки

Журналісти Bihus.Info повідомили, що на їхній офіційний запит відповіді від Бубки не надійшло, натомість його російські компанії продовжили співпрацювати з окупантами і уклали 2 нові контракти.

"27 липня вже згадана нами "Фірма Монблан" уклала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне так званому казначейству так званої "днр". Схема така, як і в попередніх контрактах: продають талони, які можна використати на заправках "Монблану", — пише Bihus.Info.

Ще один новий контракт з компанією в РФ, співвласниками якої є Сергій Бубка та його брат, "Спортивный клуб Сергея Бубки", 3 липня був укладений контракт із так званим медичним відділом "міністерства внутрішніх справ" так званої "ДНР" на суму 2 тисяч 250 рублів. За ці гроші "Спортивний клуб Сергія Бубки" має поставити окупантам гумові кліше для печатки.

Також журналісти зауважують, що російський податковий номер Сергія Бубки станом на зараз активний, і він був виданий у Криму, в Євпаторії.

Журналісти зауважили, що попри відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.

"У відповідь на запит Bihus.Info у НОК зазначили, що не можуть виключити Бубку з організації, оскільки він є членом Міжнародного олімпійського комітету: "Відповідно до Олімпійської хартії та Статуту НОК Бубка С.Н. як член МОК має бути включений до складу членів НОК та Виконкому НОК", — пише видання.

Нагадаємо, що СБУ почала досудове розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з РФ. На другому році війни підприємство, що належить екслегкоатлету, уклало контракти на постачання палива країні-агресору на суму 320 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що спортсменам, які перебувають у РФ та мовчать про війну в Україні, не місце в складі українських збірних.