Усик поддержал Бубку: ответ на требования Гераскевича лишить звания Героя Украины

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик публично поддержал олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Сергея Бубку. Это произошло на фоне призывов скелетониста Владислава Гераскевича лишить легкоатлета звания Героя Украины.

Сергея Бубка в начале полномасштабного вторжения покинул Украину и не делал публичных заявлений о российской агрессии. После требования Гераскевича, относительно дискуссии вокруг Бубки в своем Telegram-канале решил высказаться Усик. Он опубликовал совместное фото с легкоатлетом и назвал его одной из величайших фигур в мировой истории спорта.

"На этом фото я с Бубкой Сергеем Назаровичем, одним из величайших легкоатлетов в истории, настоящей легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Я искренне рад быть знакомым с этим выдающимся человеком", — отметил Усик.

В своей заметке Усик перечислил спортивные достижения Бубки. В частности, он напомнил, что легкоатлет является олимпийским чемпионом 1988 года и участником Олимпийских игр 1988, 1992 и 1996 годов. Также Бубка шесть раз подряд становился чемпионом мира на открытом воздухе и трижды завоевывал титул чемпиона мира в помещении — в 1985, 1987 и 1991 годах.

Кроме того, он является обладателем Кубка мира и чемпионом Европы 1986 года, а также многократным чемпионом Европы в помещении. Александр Усик напомнил, что за карьеру спортсмен установил 35 мировых рекордов: 17 на открытом воздухе и 18 в помещении.

"Это первый спортсмен в истории, который преодолел 6,00 м (1985) и 6,10 м. Личный рекорд на открытом воздухе — 6,14 м (1994) и в помещении — 6,15 м (1993). Более десяти лет абсолютного доминирования в мировой легкоатлетике. Это невероятно!", — подчеркнул Усик.

Напомним, что указом президента Украины Владимира Зеленского от 17 декабря была прекращена выплата государственных стипендий ряду спортсменов. Среди них — четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова и олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка. Документ касается также еще шести чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Ранее мы также информировали, что, по данным журналистов, Сергей Бубка, несмотря на открытые уголовные производства, остается членом Национального олимпийского комитета Украины. Сообщалось, что его российский налоговый номер, выданный в оккупированном Крыму, до сих пор активен. Связанные с ним компании в РФ заключали новые контракты с оккупационными структурами.