"Кайфую!": Олександр Усик отримав унікальний подарунок від українських військових

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик отримав у подарунок шаблю, яку для нього виготовив майстер-коваль з Чернігівської області з уламка ворожої ракети і частини російського FPV-дрона.

Унікальну холодну зброю виготовлено в кузні Дениса Мостовича в Корюківці Чернігівської області, повідомили в Корюківській районній військовій адміністрації.

Шабля — подарунок від спецпідрозділу "Вовкулаки" на знак подяки за постійну підтримку спортсменом українських військових.

"Унікальність її в тому, що клинок містить уламок російської ракети, а рукоятка — частину рами ворожого FPV-дрона. Російські ворожі цілі збили над Чернігівщиною українські захисники", — розповіли в РВА.

У себе на сторінці Денис Мостович, ветеран ЗСУ, опублікував кадри, як Усик демонструє явний захват від подарунка і каже дружині Катерині:

"На щастя, ти моя єдина. Бо якби в мене не було тебе, то шабля була б моєю єдиною коханою жіочкою. Кайф! Кайфую". Він навіть поцілував шаблю.

Олександр Усик у захваті від подарунка Фото: Соцсети

"Вдячний власник — найкраща нагорода для майстра", — підписав відео Денис.

Після отриманих на війні поранень і звільнення зі служби Мостович облаштував ковальську майстерню і почав виготовляти ножі. Зараз серед його виробів — самурайські катани та мечі з мозаїчної дамаської сталі, а товари замовляють в Україні, Європі та США.

Нагадаємо, Олександр Усик з'явився у відео російських пранкерів "Вована" і "Лексуса". Вони стверджували, що зателефонували спортсмену від імені президента Польщі Кароля Навроцького.

На початку повномасштабної війни 2022 року Усик звернувся до Путіна із закликом припинити військове вторгнення. У лютому 2024 року боксер зазначав, що його друзі борються за Україну, а сам він активно підтримує українські Збройні сили.