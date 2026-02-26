"Кайфую!": Александр Усик получил уникальный подарок от украинских военных

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик получил в подарок саблю, которую для него изготовил мастер-кузнец из Черниговской области из обломка вражеской ракеты и части российского FPV-дрона.

Уникальное холодное оружие изготовлено в кузнице Дениса Мостовича в Корюковке Черниговской области, сообщили в Корюковской районной военной администрации.

Сабля – подарок от спецподразделения "Вовкулаки" в благодарность за постоянную поддержку спортсменом украинских военных.

"Уникальность ее в том, что клинок содержит обломок российской ракеты, а рукоятка — часть рамы вражеского FPV-дрона. Российские неприятельские цели сбили над Черниговщиной украинские защитники", — рассказали в РВА.

У себя на странице Денис Мостович, ветеран ВСУ, опубликовал кадры, как Усик демонстрирует явный восторг от подарка и говорит жене Катерине:

"К счастью, ты моя единственная. Потому что если бы у меня не было тебя, то сабля была бы моей единственной любимой женушкой. Кайф! Кайфую". Он даже поцеловал саблю.

Александр Усик в восторге от подарка Фото: Соцсети

"Благодарный владелец — лучшая награда для мастера", — подписал видео Денис.

После полученных на войне ранений и увольнения со службы Мостович обустроил кузнечную мастерскую и начал производить ножи. Сейчас среди его изделий — самурайские катаны и мечи из мозаичной дамасской стали, а товары заказывают в Украине, Европе и США.

Напомним, Александр Усик появился в видео российских пранкеров "Вована" и "Лексуса". Они утверждали, что позвонили спортсмену от имени президента Польши Кароля Навроцкого.

В начале полномасштабной войны в 2022 году Усик обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение. В феврале 2024 года боксер отмечал, что его друзья сражаются за Украину, а сам он активно поддерживает украинские Вооруженные силы.