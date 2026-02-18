Коррупция и "баллотирование" в президенты Украины: Александр Усик стал жертвой пранкеров из РФ

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик появился в видео российских пранкеров "Вована" и "Лексуса". Они утверждают, что позвонили спортсмену от имени президента Польши Кароля Навроцкого.

Видео пранка над Александром Усиком опубликовано в Telegram-канале "Вована" (Владимира Кузнецова) и "Лексус" (Алексея Столярова) 18 января. Издание "Зеркало недели" отмечает, что россияне часто используют манипулятивный монтаж и технологии deepfake, чтобы исказить содержимое разговоров, и вырывают фразы из контекста для провоцирования конфликтов — поэтому к ролику российских пранкеров нужно относиться с опаской.

В видео мужчина в одежде с логотипом футбольного клуба "Полесье", внешне и голосом похожий на Усика, соглашается, что коррупция является главной проблемой Украины.

Усик в видео пранкеров "Вован" и "Лексус" Фото: Скрин видео

На вопрос, не думал ли он сам стать следующим президентом Украины, Усик ответил, что это возможно, но очень сложно.

"Если Бог даст мне шанс, если Бог пошлет мне знак, я пойду работать на благо своей страны", — говорит спортсмен в видео пранкеров.

Он отметил необходимость объединения усилий со странами Европейского Союза и искоренения коррупции в Украине, без чего у государства не будет будущего.

При этом Усик в ролике "Вована" и "Лексуса" сказал, что иногда видит президента Украины Владимира Зеленского, однако они не являются друзьями. Кроме того, он осудил "преследование за веру" и заявил, что для него Степан Бандера не является героем.

"Для меня герои мама и папа, а также те, кто борется за нашу страну", — сказал в видео Усик.

Стоит отметить, российские пранкеры "Вован" и "Лексус", по мнению Федеральной службы по защите Конституции Германии, используют телефонные розыгрыши для распространения фейковой информации и считаются лояльными Владимиру Путину. Они неоднократно разыгрывали европейских политиков.

Россияне "Вован" и "Лексус" записывают пранки с известными личностями Фото: РБК

Позиция Александра Усика

Александр Усик на момент публикации новости не комментировал видео российских пранкеров.

В начале полномасштабной войны в 2022 году Усик обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение. В феврале 2024 года боксер отмечал, что его друзья сражаются за Украину, а сам он активно поддерживает украинские вооруженные силы.

Напомним, 17 января Александр Усик праздновал 39-й день рождения. СМИ рассказывали, когда украинский боксер планирует завершить карьеру.

3 февраля Усик засветился с поклонником Кадырова на ужине бокса в Нью-Йорке. Украинцев в соцсетях возмутило его фото с Артуром Бетербиевым, который является фанатом главы Чечни Рамзаном Кадыровым, впрочем на видео было видно, что здороваться с ним Усик не стал.