Корупція та "балотування" в президенти України: Олександр Усик став жертвою пранкерів з РФ

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик з'явився у відео російських пранкерів "Вована" і "Лексуса". Вони стверджують, що зателефонували спортсмену від імені президента Польщі Кароля Навроцького.

Відео пранку над Олександром Усиком опубліковане в Telegram-каналі "Вована" (Володимира Кузнєцова) і "Лексус" (Олексія Столярова) 18 січня. Видання "Дзеркало тижня" зазначає, що росіяни часто використовують маніпулятивний монтаж і технології deepfake, щоб спотворити вміст розмов, і виривають фрази з контексту для провокування конфліктів — тому до ролика російських пранкерів потрібно ставитися з пересторогою.

У відео чоловік в одязі з логотипом футбольного клубу "Полісся", зовні та голосом схожий на Усика, погоджується, що корупція є головною проблемою України.

Усик у відео пранкерів "Вован" і "Лексус" Фото: Скрин відео

На запитання, чи не думав він сам стати наступним президентом України, Усик відповів, що це можливо, але дуже складно.

"Якщо Бог дасть мені шанс, якщо Бог надішле мені знак, я піду працювати на благо своєї країни", — каже спортсмен у відео пранкерів.

Він наголосив на необхідності об'єднання зусиль з країнами Європейського Союзу та викорінення корупції в Україні, без чого у держави не буде майбутнього.

При цьому Усик у ролику "Вована" і "Лексуса" сказав, що інколи бачить президента України Володимира Зеленського, однак вони не є друзями. Крім того, він зусудив "переслідування за віру" та заявив, що для нього Степан Бандера не є героєм.

"Для мене герої мама і тато, а також ті, хто бореться за нашу країну", — сказав у відео Усик.

Варто зазначити, російські пранкери "Вован" і "Лексус", на думку Федеральної служби із захисту Конституції Німеччини, використовують телефонні розіграші для поширення фейкової інформації та вважаються лояльними Володимиру Путіну. Вони неодноразово розігрували європейських політиків.

Росіяни "Вован" і "Лексус" записують пранки з відомими особистостями Фото: РБК

Позиція Олександра Усика

Олександр Усик на момент публікації новини не коментував відео російських пранкерів.

На початку повномасштабної війни у 2022 році Усик звернувся до Путіна з закликом припинити військове вторгнення. В лютому 2024 року боксер наголошував, що його друзі б'ються за Україну, а сам він активно підтримує українські збройні сили.

Нагадаємо, 17 січня Олександр Усик святкував 39-й день народження. ЗМІ розповідали, коли український боксер планує завершити кар'єру.

3 лютого Усик засвітився з прихильником Кадирова на вечері боксу в Нью-Йорку. Українців у соцмережах обурило його фото з Артуром Бетербієвим, який є фанатом глави Чечні Рамзаном Кадировим, втім на відео було видно, що вітатися з ним Усик не став.