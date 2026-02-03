Підтримайте нас RU
Усик засвітився з прихильником Кадирова: українці розлючені (фото)

Олександр Усик позував для спільного фото з прихильником кадирова
Олександр Усик | Фото: instagram/usykaa

Український боксер Олександр Усик напередодні відвідав вечір боксу в Нью-Йорку, де головною подією став бій між Шакуром Стівенсоном та Теофімо Лопесом. Там чемпіон опинився на спільному фото з двома росіянами.

Українці в Threads різко відреагували на такі кадри. Втім, на відео від LuckyPunch видно, що Усик не став вітатися з Артуром Бетербієвим, який є фанатом глави Чечні Рамзаном Кадировим.

Фото Усика з росіянами

На сторінці російського боксера в Instagram з'явилась світлина, на якому обидва боксери стоять з Туркі, президентом World Boxing Геннадієм Головкіним, британцем Конором Бенном та ще одним росіянином Дмитром Біволом.

Цікаво, що Усик та Бетербієв вже зустрічались на аматорському рівні. А міністерство молоді та спорту України включило росіянина у список спортсменів, які підтримують війну в Україні.

Фото: Threads

Реакція мережі

Українці різко відреагували на такі кадри. Були й ті, хто став на бік боксера, який багато робить для України:

  • "Саш, ну ок Різдво в тебе 7-го січня (не ок). Але оце спільне фото тобі нашо було?".
  • "Усик чорт московського патріархату, невже не видно усім? Те, що він махає прапором, це популізм! Він Медведчук 2.0, який суне в політику! Він ідеологічно підтримує рускій мір і не соромиться цього!".
  • "Схоже на якусь умову від організаторів, ну бо не віриться, що він по своїй волі з тими шкурами там стояв".
  • "Коли шейх попросити фото сумісне, то політичні погляди зразу забуваються".
  • "Фанати Усика, шо скажите? Круто з росіянами фотографуватися? Патріотично?".
  • "Що ти зробило для України, навідміну від Усика? А то сидиш тут і шукаєш всякі фотки, займись добрими справами, клоун".
Фото: Threads

Наразі сам чемпіон не відреагував на критику.

