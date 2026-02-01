"Не важливо, де битися": Усик не проти втретє вийти на ринг із Ф'юрі (відео)

Український боксер і чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик підтвердив готовність провести третій поєдинок проти боксера Тайсона Ф'юрі. За словами спортсмена, він не бачить жодних перешкод, щоб побитися з британцем.

Володар титулів WBC, WBA та IBF заявив, що не виключає повернення в ринг уже в березні, проте ім'я наступного суперника поки не визначено. При цьому Усик наголосив, що відкритий до ще однієї зустрічі з Ф'юрі і не бачить у цьому жодних проблем.

Бій із Тайсоном Ф'юрі? Так, я хочу побитися з ним. Жодних проблем із цього приводу. Велика Британія, Саудівська Аравія, США — не має значення, де битися", — сказав Усик у коментарі Seconds Out.

Також український спортсмен поділився планами на найближче майбутнє.

"Можливо, я повернуся в ринг у березні. Зараз я не знаю, хто буде моїм суперником. Ми готуємося до цього", — додав боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі двічі зустрічалися у 2024 році. Перший поєдинок відбувся в травні в Саудівській Аравії та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів, завдяки чому Усик став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

У грудні відбувся реванш, у якому судді вже одноголосно віддали перемогу Усику. При цьому перед боєм Ф'юрі мав намір вибити Усика з дивізіону важковаговиків і повернути назад у крузервейт, сказавши, що поб'є українця "дуже сильно".

Після другої поразки Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри. Однак нещодавно британець повідомив про намір повернутися в бокс і висловив бажання отримати третій бій проти українського чемпіона.