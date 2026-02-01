"Не важно, где драться": Усик не против третий разы выйти на ринг с Фьюри (видео)

Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил готовность провести третий поединок против боксера Тайсона Фьюри. По словам спортсмена, он не видит никаких препятствий, чтобы подраться с британцем.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF заявил, что не исключает возвращения в ринг уже в марте, однако имя следующего соперника пока не определено. При этом Усик подчеркнул, что открыт к еще одной встрече с Фьюри и не видит в этом никаких проблем.

Бой с Тайсоном Фьюри? Да, я хочу подраться с ним. Никаких проблем по этому поводу. Великобритания, Саудовская Аравия, США — не имеет значения, где драться", — сказал Усик в комментарии Seconds Out.

Также украинский спортсмен поделился планами на ближайшее будущее.

"Возможно, я вернусь в ринг в марте. Сейчас я не знаю, кто будет моим соперником. Мы готовимся к этому", — добавил боксер.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри дважды встречались в 2024 году. Первый поединок состоялся в мае в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей, благодаря чему Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В декабре состоялся реванш, в котором судьи уже единогласно отдали победу Усику. При этом перед боем Фьюри намеревался выбить Усика из дивизиона тяжеловесов и вернуть обратно в крузервейт, сказав, что побьет украинца "очень сильно".

После второго поражения Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. Однако недавно британец сообщил о намерении вернуться в бокс и выразил желание получить третий бой против украинского чемпиона.