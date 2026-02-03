Усик засветился с поклонником Кадырова: украинцы в ярости (фото)
Украинский боксер Александр Усик накануне посетил вечер бокса в Нью-Йорке, где главным событием стал бой между Шакуром Стивенсоном и Теофимо Лопесом. Там чемпион оказался на совместном фото с двумя россиянами.
Украинцы в Threads резко отреагировали на такие кадры. Впрочем, на видео от LuckyPunch видно, что Усик не стал здороваться с Артуром Бетербиевым, который является фанатом главы Чечни Рамзаном Кадыровым.
Фото Усика с россиянами
На странице российского боксера в Instagram появилась фотография, на которой оба боксера стоят с Турки, президентом World Boxing Геннадием Головкиным, британцем Конором Бенном и еще одним россиянином Дмитрием Биволом.
Интересно, что Усик и Бетербиев уже встречались на любительском уровне. А министерство молодежи и спорта Украины включило россиянина в список спортсменов, которые поддерживают войну в Украине.
Реакция сети
Украинцы резко отреагировали на такие кадры. Были и те, кто встал на сторону боксера, который много делает для Украины:
- "Саш, ну ок Рождество у тебя 7-го января (не ок). Но это совместное фото тебе зачем было?".
- "Усик черт московского патриархата, неужели не видно всем? То, что он машет флагом, это популизм! Он Медведчук 2.0, который сует в политику! Он идеологически поддерживает русский мир и не стесняется этого!".
- "Похоже на какое-то условие от организаторов, ну потому что не верится, что он по своей воле с теми шкурами там стоял".
- "Когда шейх попросить фото совместное, то политические взгляды сразу забываются".
- "Фанаты Усика, шо скажите? Круто с русскими фотографироваться? Патриотично?".
- "Что ты сделал для Украины, в отличие от Усика? А то сидишь тут и ищешь всякие фотки, займись добрыми делами, клоун".
Пока сам чемпион не отреагировал на критику.
