Усик засветился с поклонником Кадырова: украинцы в ярости (фото)

Украинский боксер Александр Усик накануне посетил вечер бокса в Нью-Йорке, где главным событием стал бой между Шакуром Стивенсоном и Теофимо Лопесом. Там чемпион оказался на совместном фото с двумя россиянами.

Украинцы в Threads резко отреагировали на такие кадры. Впрочем, на видео от LuckyPunch видно, что Усик не стал здороваться с Артуром Бетербиевым, который является фанатом главы Чечни Рамзаном Кадыровым.

Фото Усика с россиянами

На странице российского боксера в Instagram появилась фотография, на которой оба боксера стоят с Турки, президентом World Boxing Геннадием Головкиным, британцем Конором Бенном и еще одним россиянином Дмитрием Биволом.

Интересно, что Усик и Бетербиев уже встречались на любительском уровне. А министерство молодежи и спорта Украины включило россиянина в список спортсменов, которые поддерживают войну в Украине.

Реакция сети

Украинцы резко отреагировали на такие кадры. Были и те, кто встал на сторону боксера, который много делает для Украины:

"Саш, ну ок Рождество у тебя 7-го января (не ок). Но это совместное фото тебе зачем было?".

"Усик черт московского патриархата, неужели не видно всем? То, что он машет флагом, это популизм! Он Медведчук 2.0, который сует в политику! Он идеологически поддерживает русский мир и не стесняется этого!".

"Похоже на какое-то условие от организаторов, ну потому что не верится, что он по своей воле с теми шкурами там стоял".

"Когда шейх попросить фото совместное, то политические взгляды сразу забываются".

"Фанаты Усика, шо скажите? Круто с русскими фотографироваться? Патриотично?".

"Что ты сделал для Украины, в отличие от Усика? А то сидишь тут и ищешь всякие фотки, займись добрыми делами, клоун".

Пока сам чемпион не отреагировал на критику.

