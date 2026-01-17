Олександру Усику — 39: коли український боксер планує завершити кар'єру

17 січня український боксер Олександр Усик відзначає 39-й День народження. За свою професійну кар'єру він не зазнав жодної поразки.

Усик тричі є абсолютним чемпіоном світу — одного разу він зібрав всі пояси в першій важкій вазі та ще двічі у надважкій вазі. Фокус розповідає, яким був життєвий шлях Усика та чи плануються ще бої в кар'єрі українця.

Шлях до професійного спорту

Олександр Усик народився в Сімферополі 17 січня 1987 року. Почав займатися боксом лише в 15 років, до цього займався футболом та відвідував школу сімферопольської "Таврії".

До професійної кар'єри Усик став Чемпіоном світу та Чемпіоном Європи у різних вагових категоріях. Взяв участь у двох Олімпійських іграх. Під час Олімпіади-2012 року був фаворитом змагань та зміг завоювати золоту медаль. Особливо українським вболівальникам Усик запам'ятався тим, що танцював гопак після перемог.

Професійна кар'єра Усика

9 листопада 2013 Олександр провів свій перший бій на професіональному ринзі у першій важкій вазі. Він здобув перемогу, нокаутувавши у п'ятому раунді чотириразового чемпіона Мексики Феліпе Ромеро. Його тренером став екстренер Володимира Кличка американець Джеймс Алі Башир.

Згодом він провів ще 3 бої, в яких здобув перемогу нокаутом, перш ніж почав "полювання" за першим чемпіонським поясом у кар'єрі.

Перші титули чемпіона

4 жовтня 2014 року Олександр провів свій перший титульний бій на арені Львів за вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. Боротьба за цей титул передбачала "змагання" з топу рейтингу організації. Загалом Усик провів чотири поєдинки в гонитві за титул, допоки у вересні 2015 не став найкращим боксером у рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги. Тож вже у жовтні Усику було надано звання Інтерконтинентального боксера року, яке до цього було вакантним.

17 вересня 2016 року в Гданську пройшов бій Усика проти тодішнього чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBO поляка Кшиштофа Гловацького. Поєдинок тривав усі 12 раундів, однак за його підсумками судді одноголосно присудили перемогу Олександру Усику. Таким чином він завоював пояс чемпіона світу, і встановив досягнення як боксер, якому знадобилося найменше боїв (10) для завоювання світового чемпіонства.

У березні 2017 стало відомо про заснування Всесвітньої боксерської суперсерії. Передбачалося, що це буде щорічний турнір, де братимуть участь найкращі бійці. Олександр Усик та ще два тодішні чемпіони світу у першій важкій вазі подали заявку на участь у турнірі.

У чвертьфіналі Усик здолав німця Мартіна Хука, відправивши того в технічний нокаут. У півфіналі на шляху українця встав непереможний до цього латвієць Майріс Брієдіс, який був чемпіоном WBC. За підсумками 12 раундів перемогу присудили Усику, який об'єднав титули чемпіона світу за версією WBO та WBC.

Фінал Всесвітньої серії боксу відбувся 21 липня 2018 року у Москві. Суперником Олександра став росіянин Мурат Гассієв, який був чемпіоном WBA та IBF. За підсумками 12 раундів рішенням всіх суддів Усик став чемпіоном, завоювавши Кубок Мохамеда Алі. Але головним досягненням стало абсолютне чемпіонство світу у першій важкій вазі.

Олександр Усик у важкій вазі

Першим суперником у новій вазі для Усика став американський ветеран рингу Чазз Візерспун. За підсумками 7 раундів команда бійця зі США вирішила зупинити поєдинок, в якому домінував Усик. Це стало дебютною перемогою українця у важкій вазі.

31 жовтня 2020 року Усик здолав Деріка Чисору та виграв титул чемпіона WBO Inter-Continental у важкій вазі. Цей пояс було здобуто рішенням суддів.

У період з 2021 по 2025 рік Усик провів шість боїв — усі з британцями.

Спочатку було протистояння з Ентоні Джошуа та реванш. У першому бою Усик переміг в бою одноголосним рішенням суддів, і тим самим здобув чотири пояси WBA (Супер), IBF, WBO та IBO.

Бій між Усиком та Джошуа

Реванш пройшов вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розділеним рішенням суддів перемогу з рахунком присудили Олександру, який успішно захистив усі пояси. У тому ж поєдинку Усик здобув чемпіонський пояс авторитетного журналу The Ring.

Обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією WBA став британець Даніель Дюбуа. Той поєдинок став відомим за рахунок удару Дюбуа, який у 5 раунді вдарив Усика нижче пояса, що заборонено правилами боксу. Однак вже у 9-му раунді Усик зміг відправити Дюбуа на канвас і рефері зупинив бій.

Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі

Протистояння Усика та Ф'юрі вважається одним з головних поєдинків сучасного боксу. Усе через гучні заяви Ф'юрі, який називав Усика "кроликом, який має втікати". Додало розмов і поведінка команди британця — 13 травня батько Ф'юрі вдарив представника команди Усика.

18 травня 2024 бій відбувся у Ер-Ріяді, Саудівській Аравії. У 9-му раунді Усик провів серію з 14 ударів, зокрема кілька лівих через руку, через що Ф'юрі почав хитатися й натикатися на канати рингу, які його утримували.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі

У підсумку судді одноголосно присудили перемогу Усику, який відібрав у Ф'юрі титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, і став абсолютним чемпіоном світу. Він став третім, хто здобув це звання у двох вагових категоріях, і першим, хто зробив це у першій важкій та надважкій.

21 грудня 2024 відбувся реванш. Перед боєм Ф'юрі називав результат минулого бою несправедливим. Однак і другий поєдинок пройшов під контролем Усика: Олександр переміг одностайним рішенням суддів.

Після бою Усик підняв на ринзі оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи XVII століття, який привіз з України.

Крайнім на даний момент боєм Усика став реванш з Данієлем Дюбуа, який відбувся 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі в Лондоні. На той момент Дюбуа був чемпіоном IBF, який перед цим став вакантним після відмови Усика проводити бій за захист титула.

Вже у п'ятому раунді Усик відправив Дюбуа спочатку в нокдаун, а потім і в нокаут.

Майбутні плани Усика

Директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що Усик може з'явитися на ринзі ще щонайменше п'ять разів.

Зокрема, у 2026-му Усик хоче зустрітися з американським боксером Деонтеєм Вайлдером. Команда бійця зі США позитивно відреагувала на можливість проведення поєдинку, а він може відбутися вже цієї весни.

Перед цим його суперником міг стати новозеландець Фабіо Вордлі, який був головним претендентом на бій за титул чемпіона WBO. Однак 17 листопада 2025 Усик відмовився від цього поясу, а на наступний день Ворлді визнали чемпіоном у цій категорії.

Сам Усик каже, що планує боксувати щонайменше до 41 року.

Особисте життя Усика

Олександр Усик з 2009 року одружений на Катерині Усик, з якою знайомий з 15-ти років. Разом вони навчалися в одній школі, і спочатку просто дружили, після чого їхні стосунки переросли в кохання.

Олександр та Катерина Усик

Разом з Катериною Олександр виховує трьох дітей: Єлизавету, Кирила та Михайла.

Сім'я Усиків регулярно наголошує на важливості тісних родинних зв'язків.

Футбольна кар'єра Усика

Олександр Усик є гравцем житомирського "Полісся", яке виступає в Українській прем'єр-лізі. Він також є в заявці команди на цей сезон УПЛ.

Однак дебютував Усик лише в неофіційному матчі — під час зимових зборів взимку 2022 року Олександр з'явився на полі на 77-й хвилині.

Дебют Олександра Усика

Водночас він неодноразово заявляв про свій намір дебютувати в футболі професійно.

Неоднозначні заяви Усика про релігію

У січні 2023 року боксер заявив, що продовжує бути вірним УПЦ і митрополиту Онуфрію, але хоче, щоб церква позбулася "негідників", які в ній є. Це відбулося попри офіційну заборону Верховною Радою РПЦ в Україні.

"Багато питань щодо того, що я зрадник своєї церкви, віри та Господа Бога. Багато людей просять мене, щоб я сказав слово. Я продовжую бути вірним Українській православній церкві та митрополиту Онуфрію. І ще: я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які у ній є. Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога – Російської Федерації", — заявив Усик.

Коли через рік його запитали, чи змінив він свою думку щодо церкви Московського патріархату, він відповів:

"Я православний християнин. І крапка. Я ходжу в українську православну церкву. Московського патріархату в нас немає, документально. Нехай покажуть, де документально є московський патріархат. У церкві люди. А ми ласі люди. Не можна всіх в одну гребінку збирати. Я ще раз кажу, я вірю Богу. Я ходжу спасаюся в цю церкву і буду продовжувати це робити. Я православний християнин".

7 січня 2026 року Усик привітав українців з Різдвом. Він пояснив, що розуміє, що багато людей відзначають 25 грудня, але попросив співвітчизників поважати один одного і з любов'ю ставитися один до одного.

Чи Усик найкращий боксер в історії?

У сфері боксу ведуться постійні суперечки щодо того, чи є Олександр Усик найкращим боксером в історії.

На відміну від інших кандидатів на це звання, Усик провів 24 бої та виграв кожен з них. Водночас видання Heavyweights відзначає, що в порівнянні з іншими легендами резюме Усика у важкій вазі коротке, але яскраве. Усі його бої були з суперниками з топ-10.

На питання, чи є він найвеличнішим, стаття відповідає так: "Прямо зараз? Ні — ще ні. Ні за резюме. Ні за тривалістю в ринзі. Але з точки зору майстерності, стабільності, адаптивності та здатності перевершувати важковаговиків світового рівня, незважаючи на недоліки в розмірах, Усик, мабуть, найвражаючий технічно, кого коли-небудь бачив дивізіон".

Колишній чемпіон світу Хасім Рахман у нещодавньому інтерв'ю зазначив, що відносить Усика до категорії найвидатніших усіх часів.

"Виходячи зі статистики та того, що він зробив, я не бачу нікого, хто б міг з ним зрівнятися. Усе, що я знаю, це те, що Усик виграв золоту олімпійську медаль, він єдиний, хто об'єднав чотири титули у першій важкій вазі, потім перейшов у надважку вагу та об'єднав чотири титули у ній. Цього ніколи не робили. Я не думаю, що люди віддають йому належне", — заявив він.

Раніше Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу за версією видання The Ring, зайнявши перше місце після завершення кар’єри американця Теренса Кроуфорда.

Також українець розповідав, що планує провести ще "два-три поєдинки" до завершення спортивної кар'єри.