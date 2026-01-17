Александру Усику — 39: когда украинский боксер планирует завершить карьеру

17 января украинский боксер Александр Усик отмечает 39-й День рождения. За свою профессиональную карьеру он не потерпел ни одного поражения.

Усик трижды является абсолютным чемпионом мира — однажды он собрал все пояса в первом тяжелом весе и еще дважды в супертяжелом весе. Фокус рассказывает, каким был жизненный путь Усика и планируются ли еще бои в карьере украинца.

Путь к профессиональному спорту

Александр Усик родился в Симферополе 17 января 1987 года. Начал заниматься боксом только в 15 лет, до этого занимался футболом и посещал школу симферопольской "Таврии".

До профессиональной карьеры Усик стал Чемпионом мира и Чемпионом Европы в разных весовых категориях. Принял участие в двух Олимпийских играх. Во время Олимпиады-2012 года был фаворитом соревнований и смог завоевать золотую медаль. Особенно украинским болельщикам Усик запомнился тем, что танцевал гопак после побед.

Профессиональная карьера Усика

9 ноября 2013 года Александр провел свой первый бой на профессиональном ринге в первом тяжелом весе. Он одержал победу, нокаутировав в пятом раунде четырехкратного чемпиона Мексики Фелипе Ромеро. Его тренером стал экс-тренер Владимира Кличко американец Джеймс Али Башир.

Впоследствии он провел еще 3 боя, в которых одержал победу нокаутом, прежде чем начал "охоту" за первым чемпионским поясом в карьере.

Первые титулы чемпиона

4 октября 2014 года Александр провел свой первый титульный бой на арене Львов за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Борьба за этот титул предусматривала "соревнования" из топа рейтинга организации. В общем Усик провел четыре поединка в погоне за титул, пока в сентябре 2015 не стал лучшим боксером в рейтинге WBO среди боксеров первого тяжелого веса. Поэтому уже в октябре Усику было присвоено звание Интерконтинентального боксера года, которое до этого было вакантным.

17 сентября 2016 года в Гданьске прошел бой Усика против тогдашнего чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO поляка Кшиштофа Гловацкого. Поединок продлился все 12 раундов, однако по его итогам судьи единогласно присудили победу Александру Усику. Таким образом он завоевал пояс чемпиона мира, и установил достижение как боксер, которому понадобилось меньше всего боев (10) для завоевания мирового чемпионства.

В марте 2017 стало известно об учреждении Всемирной боксерской суперсерии. Предполагалось, что это будет ежегодный турнир, где будут участвовать лучшие бойцы. Александр Усик и еще два тогдашних чемпиона мира в первом тяжелом весе подали заявку на участие в турнире.

В четвертьфинале Усик одолел немца Мартина Хука, отправив того в технический нокаут. В полуфинале на пути украинца встал непобедимый до этого латвиец Майрис Бриедис, который был чемпионом WBC. По итогам 12 раундов победу присудили Усику, который объединил титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC.

Финал Всемирной серии бокса состоялся 21 июля 2018 года в Москве. Соперником Александра стал россиянин Мурат Гассиев, который был чемпионом WBA и IBF. По итогам 12 раундов решением всех судей Усик стал чемпионом, завоевав Кубок Мохаммеда Али. Но главным достижением стало абсолютное чемпионство мира в первом тяжелом весе.

Александр Усик в тяжелом весе

Первым соперником в новом весе для Усика стал американский ветеран ринга Чазз Уизерспун. По итогам 7 раундов команда бойца из США решила остановить поединок, в котором доминировал Усик. Это стало дебютной победой украинца в тяжелом весе.

31 октября 2020 года Усик одолел Дерика Чисору и выиграл титул чемпиона WBO Inter-Continental в тяжелом весе. Этот пояс был добыт решением судей.

В период с 2021 по 2025 год Усик провел шесть боев — все с британцами.

Сначала было противостояние с Энтони Джошуа и реванш. В первом бою Усик победил в бою единогласным решением судей, и тем самым получил четыре пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO.

Бой между Усиком и Джошуа

Реванш прошел уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Разделенным решением судей победу со счетом присудили Александру, который успешно защитил все пояса. В том же поединке Усик получил чемпионский пояс авторитетного журнала The Ring.

Обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBA стал британец Даниэль Дюбуа. Тот поединок стал известным за счет удара Дюбуа, который в 5 раунде ударил Усика ниже пояса, что запрещено правилами бокса. Однако уже в 9-м раунде Усик смог отправить Дюбуа на канвас и рефери остановил бой.

Александр Усик против Тайсона Фьюри

Противостояние Усика и Фьюри считается одним из главных поединков современного бокса. Все из-за громких заявлений Фьюри, который называл Усика "кроликом, который должен убегать". Добавило разговоров и поведение команды британца — 13 мая отец Фьюри ударил представителя команды Усика.

18 мая 2024 бой состоялся в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. В 9-м раунде Усик провел серию из 14 ударов, в том числе несколько левых через руку, из-за чего Фьюри начал шататься и натыкаться на канаты ринга, которые его удерживали.

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: mmajunkie

В итоге судьи единогласно присудили победу Усику, который отобрал у Фьюри титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, и стал абсолютным чемпионом мира. Он стал третьим, кто получил это звание в двух весовых категориях, и первым, кто сделал это в первой тяжелой и супертяжелой.

21 декабря 2024 года состоялся реванш. Перед боем Фьюри называл результат прошлого боя несправедливым. Однако и второй поединок прошел под контролем Усика: Александр победил единогласным решением судей.

После боя Усик поднял на ринге оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы XVII века, которую привез из Украины.

Крайним на данный момент боем Усика стал реванш с Даниэлем Дюбуа, который состоялся 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне. На тот момент Дюбуа был чемпионом IBF, который перед этим стал вакантным после отказа Усика проводить бой за защиту титула.

Уже в пятом раунде Усик отправил Дюбуа сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.

Будущие планы Усика

Директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что Усик может появиться на ринге еще как минимум пять раз.

В частности, в 2026-м Усик хочет встретиться с американским боксером Деонтеем Уайлдером. Команда бойца из США положительно отреагировала на возможность проведения поединка, а он может состояться уже этой весной.

Перед этим его соперником мог стать новозеландец Фабио Уордли, который был главным претендентом на бой за титул чемпиона WBO. Однако 17 ноября 2025 года Усик отказался от этого пояса, а на следующий день Уорлди признали чемпионом в этой категории.

Сам Усик говорит, что планирует боксировать как минимум до 41 года.

Личная жизнь Усика

Александр Усик с 2009 года женат на Екатерине Усик, с которой знаком с 15-ти лет. Вместе они учились в одной школе, и сначала просто дружили, после чего их отношения переросли в любовь.

Александр и Екатерина Усик

Вместе с Екатериной Александр воспитывает троих детей: Елизавету, Кирилла и Михаила.

Семья Усиков регулярно подчеркивает важность тесных родственных связей.

Футбольная карьера Усика

Александр Усик является игроком житомирского "Полесья", которое выступает в Украинской премьер-лиге. Он также есть в заявке команды на этот сезон УПЛ.

Однако дебютировал Усик лишь в неофициальном матче — во время зимних сборов зимой 2022 года Александр появился на поле на 77-й минуте.

Дебют Александра Усика Фото: Телеканал Футбол 1/2/3

В то же время он неоднократно заявлял о своем намерении дебютировать в футболе профессионально.

Неоднозначные заявления Усика о религии

В январе 2023 года боксер заявил, что продолжает быть верным УПЦ и митрополиту Онуфрию, но хочет, чтобы церковь избавилась от "негодяев", которые в ней есть. Это произошло несмотря на официальный запрет Верховной Радой РПЦ в Украине.

"Много вопросов относительно того, что я предатель своей церкви, веры и Господа Бога. Многие люди просят меня, чтобы я сказал слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага — Российской Федерации", — заявил Усик.

Когда через год его спросили, изменил ли он свое мнение относительно церкви Московского патриархата, он ответил:

"Я православный христианин. И точка. Я хожу в украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет, документально. Пусть покажут, где документально есть московский патриархат. В церкви люди. А мы лакомые люди. Нельзя всех в одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин".

7 января 2026 года Усик поздравил украинцев с Рождеством. Он пояснил, что понимает, что многие люди отмечают 25 декабря, но попросил соотечественников уважать друг друга и с любовью относиться друг к другу.

Усик лучший боксер в истории?

В сфере бокса ведутся постоянные споры относительно того, является ли Александр Усик лучшим боксером в истории.

В отличие от других кандидатов на это звание, Усик провел 24 боя и выиграл каждый из них. В то же время издание Heavyweights отмечает, что по сравнению с другими легендами резюме Усика в тяжелом весе короткое, но яркое. Все его бои были с соперниками из топ-10.

На вопрос, является ли он самым величественным, статья отвечает так: "Прямо сейчас? Нет — еще нет. Ни по резюме. Ни по продолжительности в ринге. Но с точки зрения мастерства, стабильности, адаптивности и способности превосходить тяжеловесов мирового уровня, несмотря на недостатки в размерах, Усик, пожалуй, самый впечатляющий технически, кого когда-либо видел дивизион".

Бывший чемпион мира Хасим Рахман в недавнем интервью отметил, что относит Усика к категории величайших всех времен.

"Исходя из статистики и того, что он сделал, я не вижу никого, кто бы мог с ним сравниться. Все, что я знаю, это то, что Усик выиграл золотую олимпийскую медаль, он единственный, кто объединил четыре титула в первом тяжелом весе, затем перешел в супертяжелый вес и объединил четыре титула в нем. Этого никогда не делали. Я не думаю, что люди отдают ему должное", — заявил он.

Ранее Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира по версии издания The Ring, заняв первое место после завершения карьеры американца Теренса Кроуфорда.

Также украинец рассказывал, что планирует провести еще "два-три поединка" до завершения спортивной карьеры.