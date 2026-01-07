Усик 7 января поздравил украинцев с Рождеством: как боксер отреагировал на критику (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Александр Усик, который сегодня утром поздравил украинцев с Рождеством, нарвался на волну критики в сети из-за того, что празднует этот день "по-старому", хотя Украина перешла на новоюлианский календарь и отмечает рождение Христа 25 декабря.

Если поздравление с праздником спортсмен опубликовал в сторис, то объяснение своей позиции он опубликовал отдельным постом на странице Instagram. Боксер еще раз поздравил всех с Рождеством, пожелав всем любви, согласия, тепла, еды на столе и близких людей рядом.

Он напомнил, что многие украинцы отмечают этот праздник 7 января:

"Я понимаю, что некоторые празднуют не сегодня, но у каждого есть свое мнение и, как это называется, "сомнение". Я знаю, что в комментариях вы будете писать, что в Украине празднуют не сегодня, но некоторые украинцы празднуют сегодня, дорогие друзья".

Усик попросил соотечественников уважать друг друга и с любовью относиться друг к другу.

Відео дня

"Мы все разные: у нас разные характеры, разные родители, мы родились в разных городах, но все живем в Украине и мы – украинцы", – подчеркнул он.

Вместе с пожеланиями радости и любви, Александр пожелал своим подписчикам обязательно ходить в спортзал:

"Потому что любовь, добро и силу нужно защищать – физически, морально и психологически. Слава Богу всего, слава Украине".

Свое видео он закончил еще одним поздравлением.

В августе 2024 года Верховная Рада запретила РПЦ в Украине. Однако в январе 2023 года боксер заявил, что продолжает быть верным УПЦ и митрополиту Онуфрию, но хочет, чтобы церковь избавилась от "негодяев", которые в ней есть.

Когда через год его спросили, изменил ли он свое мнение касательно церкви Московского патриархата, он ответил:

"Я православный христианин. И точка. Я хожу в украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет, документально. Пусть покажут, где документально есть московский патриархат. В церкви люди. А мы падкие люди. Нельзя всех в одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин".

Напомним, недавно Александр Усик заговорил об окончании карьеры, а его жену раскритиковали в сети из-за шубы.