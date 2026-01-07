Усик 7 січня привітав українців із Різдвом: як боксер відреагував на критику (відео)

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF та IBO Олександр Усик, який сьогодні вранці привітав українців із Різдвом, нарвався на хвилю критики в мережі через те, що святкує цей день "по-старому", хоча Україна перейшла на новоюліанський календар і відзначає народження Христа 25 грудня.

Якщо привітання зі святом спортсмен опублікував у сторіс, то пояснення своєї позиції він опублікував окремим постом на сторінці Instagram. Боксер ще раз привітав усіх із Різдвом, побажавши всім любові, злагоди, тепла, їжі на столі та близьких людей поруч.

Він нагадав, що багато українців відзначають це свято 7 січня:

"Я розумію, що дехто святкує не сьогодні, але в кожного є своя думка і, як це називається, "самомнєніє". Я знаю, що в коментарях ви будете писати, що в Україні святкують не сьогодні, але деякі українці святкують сьогодні, дорогі друзі".

Усик попросив співвітчизників поважати один одного і з любов'ю ставитися один до одного.

Відео дня

"Ми всі різні: у нас різні характери, різні батьки, ми народилися в різних містах, але всі живемо в Україні і ми — українці", — наголосив він.

Разом із побажаннями радості та любові, Олександр побажав своїм підписникам обов'язково ходити в спортзал:

"Тому що любов, добро і силу потрібно захищати — фізично, морально і психологічно. Слава Богу всього, слава Україні".

Своє відео він закінчив ще одним привітанням.

У серпні 2024 року Верховна Рада заборонила РПЦ в Україні. Однак у січні 2023 року боксер заявив, що продовжує бути вірним УПЦ і митрополиту Онуфрію, але хоче, щоб церква позбулася "негідників", які в ній є.

Коли через рік його запитали, чи змінив він свою думку щодо церкви Московського патріархату, він відповів:

"Я православний християнин. І крапка. Я ходжу в українську православну церкву. Московського патріархату в нас немає, документально. Нехай покажуть, де документально є московський патріархат. У церкві люди. А ми ласі люди. Не можна всіх в одну гребінку збирати. Я ще раз кажу, я вірю Богу. Я ходжу спасаюся в цю церкву і буду продовжувати це робити. Я православний християнин".

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик заговорив про закінчення кар'єри, а його дружину розкритикували в мережі через шубу.