Провел экскурсию и накормил украинскими блюдами: Усик привез Джошуа в Киев

Александр Усик вместе с британским боксером Энтони Джошуа прибыли в Киев, где станут гостями большого вечера бокса. Событие станет площадкой для дебюта олимпийского чемпиона Александра Хижняка.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сообщил, что приезжает в Киев вместе с бывшим соперником Энтони Джошуа, на своей странице в Instagram 20 марта. Оба боксера планируют посетить турнир Rising Stars, который состоится в Киевской области. По словам Усика, он уже планирует программу пребывания для британского гостя и хочет показать ему город.

"Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!", — сообщил Усик в соцсети X.

Ожидается, что Усик и Джошуа станут почетными гостями вечера бокса, который пройдет 21 марта в Лесниках под Киевом. Главным событием станет дебют на профессиональном ринге олимпийского чемпиона Александра Хижняка. На взвешивании он показал 78,5 кг, тогда как его соперник Уилмер Барон — 79,6 кг.

Відео дня

"Уже в Украине. Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами!", — написал Усик в Telegram, выложив фотографию.

Кроме этого, в программе заявлен еще ряд поединков с участием украинских боксеров, в частности Киры Макогоненко, Павла Ильюши, Даниила Жасана, Айдера Абдураимова, Элвина Алиева, Джамала Кулиева, Дмитрия Ловчинского и Николая Лактионова. Всего запланировано десять боев, а сам турнир состоится в гостиничном комплексе Equides Club с началом в 17:30. Присутствие Усика и Джошуа делает этот вечер бокса одним из самых громких событий весны в мировом боксе.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик публично поддержал Сергея Бубку на фоне дискуссии о лишении его звания Героя Украины. Усик назвал Бубку легендой спорта и напомнил о его достижениях, в частности многочисленные мировые рекорды и олимпийское золото.

Ранее мы также информировали, что Усик получил символический подарок от украинских военных. Это сабля, изготовленную из обломков российской ракеты и частей FPV-дрона. Это оружие создал кузнец Денис Мостович. Подарок передали бойцы подразделения "Вовкулаки" как знак благодарности за поддержку ВСУ.