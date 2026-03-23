"Теплий прийом": Ентоні Джошуа поділився враженнями від поїздки до України

Британський боксер Ентоні Джошуа після поїздки в Україну, де він побував у Львові та Києві разом з українським боксером Олександром Усиком, поділився своїми враженнями.

Зокрема, він подякував Усику за теплий прийом та допомогу в організації поїздки на турнір Rising Stars, опбулікувавши відповідний допис у своєму Інстаграмі.

"Україно, я чудово провів час. Дякую за теплий прийом та гостинність. Олександр Усик та Ready to Fight, дякую за запрошення. До наступної зустрічі", — написав Джошуа.

Сторіс Джошуа Фото: Скриншот

Поїздка Джошуа до України

У березні 2026 року Ентоні Джошуа вперше відвідав Україну на запрошення українського чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика.

Під час цього візиту він разом із українським боксером прогулявся Києвом, відвідав ключові пам'ятки, зокрема меморіал загиблим захисникам України, де вшанував пам'ять солдатів, які віддали життя під час повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, Джошуа разом з Усиком також стали глядачами професійних боксерських поєдинків в Україні, серед яких — дебют Олександра Хижняка.

