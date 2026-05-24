Захистив титул чемпіона світу: Олександр Усик переміг Ріко Верховена (відео)

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши нідерланднську легенду кікбоксингу Ріко Верховена.

Усик переміг свого опонента в 11 раунді. Фокус подивився трансляцію бою та ділиться результатами.

Попри коментарі експертів, які прогнозували не більше 4-5 раундів, Ріко Верховен виглядав доволі впевнено на рингу.

За даними CompuBox, за перші вісім раундів Верховен завдав 57 сильних ударів, тоді як Олександр Усик — лише 53.

У десятому раунді обоє бійців виглядали виснаженими, проте продовжували завдавати ударів та намагатись пробити блок одне одного.

На початку 11 раунду виглядало так, що Верховен більш рухливий, проте на третій хвилині раунду Усику вдалось завдати нищівного удару, від якого нідерландець впав навколішки. Верховену вдалось піднятись, але Усик продовжив атаку, після чого рефері зупинив бій.

У своїй переможній промові Усик наголосив на тому, що його родина в Україні під час бою перебувала у бомбосховищі через російську масовану атаку.

Усик присвятив цю перемогу українським бійцям та захисникам України.

"Слава Богу це все. Слава Україні!", — сказав Усик наприкінці промови.

Верховен не погодився з рішенням про зупинку бою

Ріко Верховен одразу після поєдинку заявив журналістам, що не погодився з рішенням про зупинку бою і хотів вийти з рингу з піднятою головою.

Водночас нідерландець зазначив, що пишається й вдячний за проведення бою. Він також додав, що був близьким до перемоги.

"Це був гарний бій!", — наголосив Верховен.

