Сразу после победы над Верховеном: Усика вызвали на следующий бой, он согласился (видео)

Немецкий профейсионный боксер Агит Кабаел, который сейчас является временным чемпионом WBC в супертяжелом весе, требует организовать бой против Александра Усика.

Кабаел вышел на ринг сразу после победы Усика над Рико Верховеном и обратился к украинцу, что видно на видео, обнародованном в соцсетях.

"Я так долго ждал этой возможности, шанса подраться с тобой, и я готов. Германия ждет этого боя. Я знаю, что в Германии живет много украинцев. Давай проведем бой в Германии, на стадионе. Поклонники бокса хотят увидеть этот поединок, давай сделаем это", — сказал Кабаел Усику, который в это время пристально на него смотрел.

После обращения Кабаела Усик пожал ему руку и заявил, что готов к поединку, если его должным образом организуют.

"Давай сделаем это. Без проблем. Если все организуют, я готов", — подчеркнул Усик.

Напомним, 24 мая Александр Усик защитил титул чемпиона мира, одолев в боксерском поединке Рико Верховена.

