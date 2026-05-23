Бой Александра Усика и Рико Верховена: онлайн-трансляция

Этой ночью в Гизе (Египет) состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков между украинским чемпионом Александром Усиком и нидерландцем Рико Верховеном, легендой кикбоксинга. Фокус будет держать своих читателей в курсе того, что происходит в этот вечер.

Грандиозный вечер бокса Glory in Giza стартовал 23 мая, однако главный бой с участием Усика и Верховена зрители, скорее всего, увидят уже после полуночи 24 мая, ориентировочно в 00:30.

Прямая трансляция вечера бокса в Гизе

WBC санкционировала эту битву, а победитель получит уникальный пояс от Всемирного боксерского совета. WBA и IBF засчитают этот поединок украинскому боксеру как защиту титулов.

12-раундовый поединок вызывает особый интерес из-за нехватки опыта в боксе у Верховена, у которого в активе лишь один триумфальный бой (1 нокаут). Если Усик одержит победу, а ее ему прогнозируют нокаутом, она станет 25-й в карьере украинца.

В этот же вечер в со-главном поединке Хамза Шираз сразится с Алемом Бегичем. Они разыграют вакантный титул чемпиона WBO во втором среднем весе.

Відео дня

Третьим по рангу станет бой Джека Кэттеролла против Шахрама Гиясова. На кону — вакантный пояс WBA Regular в полусреднем весе.

На ринг выйдет и женская пара — Мизуки Хирута против Маи Солиман.

Поединок Усик — Верховен в Украине будет показывать онлайн-телевидение DAZN в формате pay-per-view, то есть за отдельную плату или в рамках соответствующего доступа на платформе, а также Киевстар ТВ. Платформа транслирует полный вечер бокса со всем файткардом.

20:50 За несколько часов до поединка чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился прогнозом на бой между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, пишет Sport.ua. Он уверен в его досрочном завершении.

"Прогноз? Усик выиграет, конечно. Нокаут в 4-5 раундах", — сказал мексиканец.

Накануне он опубликовал снимки прогулок возле пирамид с боксерами, среди которых были и Усик с Верховеном.

Сауль Альварес и звезды бокса накануне поединка Фото: Instagram

21:00 Украинский боксер Даниэль Лапин, обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, проиграл французу Бенджамину Тане после 13 побед в карьере (5 из них нокаутом). Рефери остановил бой в четвертом раунде после того, как украинец трижды побывал в нокдауне.

Усик поддержал земляка после поражения.

"Ты еще покажешь, на что способен. Путь продолжается. Двигаемся дальше", — написал он в Telegram.

21:20 Завершился поединок Мизуки Хируты против Маи Солиман. Японская профессиональная боксерка Хирута, выступающая в суперлегком весе, владеет титулом чемпионки мира по версии WBO. Она завоевала этот пояс в декабре 2022 года и успешно его защищает, проводя яркие международные поединки.

Ее соперница — Маи Солиман, профессиональная египетско-австралийская женщина-боксерша (выступает в суперлегком весе).

Бой длился 10 раундов, и победу одержала японка, защитив свой пояс WBO (99-91, 98-92, 98-92).

21:40 Энтони Джошуа подтянулся ближе к рингу в Гизе. Боксер приехал на бой Усика и Верховена. В марте он посетил Украину по приглашению Александра.

21:45 Начался претендентский бой по линии IBF в хэвивейте между кубинцем Франком Санчесом и Ричардом Торресом, представляющим США. Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на титул Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Александр Усик.

Днем Торрес заявил, что украинский боксер — его кумир.

"Он определенно был примером для подражания и для меня тоже. Александр Усик — более легкий супертяжеловес, к тому же левша, способный двигаться и поддерживать постоянное давление... Он — тот, на кого я равняюсь, и тот, с кем я бы хотел разделить ринг однажды", — цитирует его "Трибуна".

21:54 Фрэнк Санчес ярко нокаутировал Ричарда Торреса во втором раунде сильным ударом в голову. Торрес считался фаворитом перед боем и начал быстро, используя свою левую руку левши, чтобы оттеснить Санчеса назад, но тяжеловес из Туларе, штат Калифорния, на 55-й секунде второго раунда получил сокрушительный апперкот правой рукой, и его бой закончился, констатирует Boxingscene.com.

"Усик, мы к тебе готовы, когда бы ты не захотел", — заявил победитель.

22:09 В случае победы Усика IBF обяжет его провести обязательную защиту титула в течение 180 дней, сообщает "ТСН". Его соперником может стать Фрэнк Санчес, который обыграл Торреса, отправив его в нокаут во втором раунде.

22:16 Рико Верховен прибыл к месту поединка. Он планирует "шокировать мир" этим вечером.

22:31 Голливудская суперзвезда Сильвестр Сталлоне выразил восхищение украинским чемпионом.

"Этот человек блестящий не только на ринге. Он блестящий и за его пределами. Это человек, который сталкивается со страхом так, как мало кто из нас когда-либо столкнется, и в то же время он смотрит на мир оптимистично. И мы тоже должны так смотреть!" — написал он в Instagram.

22:35. Александр Усик прибыл на арену. В пазухе своего спортивного костюма он нес мягкую игрушку, ослика Иа. Как пишет "Чемпион", он принадлежит дочери Усика Елизавете. Перед реваншем с Энтони Джошуа она подарила его отцу, после чего ослик стал неизменным спутником чемпиона на важнейших боях: во время реванша с Джошуа, обоих поединков против Тайсона Фьюри и реванша с Даниэлем Дюбуа.

22:40 Идет бой британца Джека Кеттеролла и Шахрама Гиясова из Узбекистана. Уже на второй минуте Кэттеролл отправил узбека в нокдаун.

22:53 За бой с Рико Верховеном Александр Усик получит космический гонорар. По информации нидерландского издания De Volkskrant, речь идет о сумме около $100 млн. Гонорар Верховена не разглашается, но издание пишет, что для него этот бой станет "прибыльным делом", а также Рико сможет повысить свою узнаваемость во всем мире, к чему "целенаправленно стремился в последние годы".

23:11 Промоутер Эдди Хирн считает, что Верховен, несмотря на прогнозы, может удивить, пишет "Трибуна".

"Это был бы совсем другой уровень по сравнению с боем Джеймса Дугласа и Майка Тайсона. Это был бы самый большой апсет в истории боевых видов спорта. Мы чуть не увидели это в поединке Нганну против Фьюри. Нганну мог бы выиграть тот бой. Это, пожалуй, была бы самая большая сенсация в истории супертяжелого веса. Поэтому Нганну показал, что такое возможно. Но Фьюри — темпераментный парень, а Усик — нет", — сказал Хирн.

23:22 По данным CompuBox, Джек Каттералл доминировал на протяжении восьми раундов, нанеся Шахраму Гиясову 133 удара против 50.

23:32 Джек Каттералл завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе по версии "регулярных" чемпионов, победив Шахрама Гиясова по решению судей.

Джек Катералл победил Шахрама Гиясова Фото: Twitter

23:50 Александра Усика уже бинтуют перед поединком с Риком Верховеном. Тейпирование происходит на фоне молитвы.

0:00 Начался бой между Хамзажем Ширазем и Алеом Бегичем.

Это последний поединок перед главным событием вечера — поединком между Александром Усиком и Риком Верховеном.

Звездные гости

Голливудский актер Джейсон Стейтем, который является поклонником единоборств и неоднократно посещал бои с участием украинца, уже "засветился" в Гизе. Он опубликовал в соцсети фотографии возле пирамид, позируя вместе со своей девушкой, моделью Роузи Хантингтон-Уайтли.

Поговаривают, что именно Стейтем свел Усика и Верховена, который, кроме спортивной, строит и актерскую карьеру. Он уже успел сняться в таких фильмах как "Кикбоксер: Месть", "Фильм Дилана Хагенса", "Добро пожаловать в Нидерланды 3", "Черный лотос" и других. На съемках спортсмен подружился с голливудской звездой, а в итоге Стейтем помог ему заключить контракт на бой с украинцем.

Рико Верховен в фильме "Черный лотос"

Среди зрителей будет немало и звезд бокса, рассказал украинский журналист Александр Чепилко в беседе с LB.ua.

"Что касается звезд. В Каир уже прилетели такие известные боксеры как: абсолютный чемпион в трех весовых категориях, который недавно завершил карьеру, Теренс Кроуфорд, действующий чемпион мира WBO Девин Гейни, бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Энди Ли, брат Тайсона Фьюри Хьюи Фьюри, чемпион IBF Джай Опетая, временный чемпион WBC и претендент на бой с Усиком Агит Кабайел и другие. Также здесь, конечно, легендарный анонсер Майкл Баффер, а еще звезды ММА Алистар Оверим, Майкл Пейдж", — перечислил он.

Бой Усика-Верховена: перед поединком

Поединок двух спортсменов состоится у подножия пирамид. Там уже состоялась битва взглядов между Усиком и Верховеном. Учитывая место, выбранное для проведения боя, он имеет все шансы войти в историю, ведь Египет не является боксерским государством. На ринг выйдут профессиональный боксер и не менее профессиональный кикбоксер, что повышает интерес к их поединку.

Это будет добровольная защита украинцем титула WBC, который Верховен заберет себе в случае победы. Александр также будет защищать пояса WBA и IBF: в случае его поражения они станут вакантными, поскольку нидерландец не входит в рейтинги этих организаций. Кроме того, победитель противостояния получит специальный пояс WBC "Король Нила".

В арсенале Верховена — всего один боксерский поединок 12 лет назад. Он в апреле 2014 года нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, переключившись затем на кикбоксинг. В ноябре 2025 года Верховен объявил о завершении карьеры в кикбоксинге после 11 лет удержания пояса чемпиона Glory в супертяжелом весе. Он провел 14 успешных защит титула и ушел на серии из 26 подряд побед.

У Рико было два варианта — бокс или UFC. В боксе ожидаемо предлагали больше. Дебют должен был состояться в феврале — марте против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Но в декабре тот попал в ужасное ДТП в Нигерии.

К бою с Усиком он активно готовился последние полгода.

Верховен показал, как готовился к поединку

22 мая Усик и Верховен провели традиционную процедуру взвешивания. В итоге вес Александра Усика составил 105,8 кг, Рико Верховена — 117,3 кг. Отличаются спортсмены и ростом: украинец почти на 5 см ниже 196-сантиметрового кикбоксера. Однако, считает бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Вячеслав Сенченко, хоть размеры соперника игнорировать нельзя, они вряд ли помогут ему в бою против опытного украинца. Усик в бою с такими легендами бокса, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, неоднократно доказывал, что техника бьет грубую силу.

"Вряд ли он сможет что-то противопоставить Александру Усику, потому что разница в мастерстве очень большая. Габариты играют в его пользу: он больше, возможно, сильнее удар, но не это станет ключевым. Все решат мастерство и техника", — отметил Сенченко в беседе с LB.ua.

Сам чемпион более осторожен в своих прогнозах, с уважением отзываясь о сопернике.

"Верховен — опасный парень, абсолютный чемпион в крузервейте. Это парень, который владеет не только ногами, но и руками тоже, это опасно. Знаете, я каждый раз полностью сфокусирован, потому что он — боец. Я не расслабляюсь типа: "О, это легкие деньги". Нет, он — боец, поэтому у меня стопроцентная концентрация", — сказал он на пресс-конференции.

Шансы на победу Усика букмекеры оценивают коэффициентом 1,09 (наиболее вероятный исход — нокаут). На триумф нидерландца дают 8,00, а на ничью — 26,00. Досрочная победа Верховена оценивается в 15,00, а его выигрыш по очкам — в 26,00.

Усик давно является любимцем публики не только благодаря своим достижениям, но и харизме. Его выходы на ринг — это всегда настоящее шоу с использованием роскошных костюмов от украинских дизайнеров. Кроме того, он уже не раз умилял публику тем, как трепетно относится к жене Екатерине, которая практически всегда присутствует на его боях.

И на этот раз он не изменил себе, а ответил на звонок любимой женщины прямо во время пресс-конференции.

Екатерина Усик уже прилетела в Египет, чтобы поддержать мужа, и даже успела прогуляться возле древних пирамид, показав фото в соцсети.