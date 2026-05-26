"Ще два боя, і все": Усик розповів, коли завершить спортивну кар'єру

Легендарний український боксер Олександр Усик натякнув, що скоро може завершити свою карєру. За словами спортсмена, він піде остаточно i більше не повернеться.

Український чемпіон має намір провести ще два бої, після чого завершить кар'єру. Про це повідомляє BoxingScene.

Видання опублікувало інтерв'ю з чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, взяте ще до бою з Верховеном, де Олександр Усик заявив тоді журналістам, що має намір провести ще три поєдинки до завершення кар'єри.

"Ще три боя (включаючи Верховена, — ред.) і все. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, то вже не повернуся", — сказав Усик.

Нещодавно колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українському чемпіону варто завершити професійну кар’єру саме зараз — на піку своєї форми та досягнень. За його словами, Усик уже вписав своє ім’я в історію світового боксу, тому настав час приділити увагу сім’ї та особистому життю.

Нагадаємо, що Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши нідерланднську легенду кікбоксингу Ріко Верховена. Усик переміг свого опонента в 11 раунді.

Також стало відомо, що Усик отримав нових суперників після перемоги. Олександр Усик найближчим часом проведе бій проти німецького боксера Агіта Кабаєла. Також вже запланований реванш для Ріко Верховена у Нідерландах.