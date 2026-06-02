"Настав час push the horses": Усик офіційно отримав наступного суперника для бою

Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик отримав наступного обов’язкового суперника — німецького супертяжа Агіта Кабаєла

Відповідне рішення оголосив президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі BoxingScene.

Тепер перед Усиком стоїть вибір — погодитися на бій і вести переговори або ж відмовитися від титулу WBC.

Усику обрали наступного суперника для бою - Агіта Кабаєла

Водночас сам Кабаєл вже встиг звернутися до Усика та пригадати його вислів, який вже став мемом.

"Я мовчав уже достатньо довго. Тепер настав час push the horses. WBC хоче побачити цей бій. Вболівальники теж цього хочуть. А ти погодився на нього на рингу. Тож, Усик: давай зробимо це", — написав Кабаєл у своєму Instagram.

Він також підкреслив, що у разі відмови Усику потрібно звільнити титул та "дати шанс наступному поколінню зайняти твоє місце".

На момент публікації матеріалу Усик не відреагував ні на вислови Кабаєла, ні на офіційний вибір спаринг-партнера.

Нагадаємо, 24 травня одразу після перемоги над Ріко Верховеном, Кабаєл викликав Усика на бій і українець погодився.

26 травня Усик розповів, коли завершить спортивну кар'єру.