После того, как системы мониторинга качества воздуха выявили возможное наличие опасных материалов, несколько этажей и коридоров внутри Пентагона были заблокированы, а другие эвакуированы.

Три источника, знакомые с ситуацией, и местная пожарная служба в комментарии CNN подтвердили инцидент в оборонном ведомстве США.

Двое инсайдеров утверждают, что второй-пятый этажи в коридорах с четвертого по седьмой обширного комплекса Пентагона были закрыты, а третий добавил, что полицейские в здании носят противогазы и полную химическую защиту.

По словам пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, системы внутри Пентагона "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до определения ее значимости".

"Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ о размещении в укрытии в пострадавшем районе. Группы реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку находящимся в здании", — заявил он.

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Капитан Джейми Джилл, представитель Агентства по защите сил Пентагона, заверил, что, группа реагирования на инциденты с опасными материалами работает при содействии пожарной службы округа Арлингтон.

"Дополнительные анализы могут занять от одного до двух часов. Группы реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку находящимся в здании людям в случае необходимости. Вы можете наблюдать за работой сотрудников различных ведомств и мерами предосторожности, принимаемыми во внутреннем дворе", — говорится в сообщении, разосланном службой безопасности Пентагона.

Напомним, Пентагон все больше опасается, что Израиль усиливает шпионскую деятельность против США, несмотря на то, что страна является ближайшим союзником в войне на Ближнем Востоке.

Чиновники, знакомые с этим вопросом, рассказали, что Агентство оборонной разведки Пентагона (DIA) опубликовало новую оценку контрразведывательной угрозы на фоне растущей напряженности между Израилем и США относительно дальнейших действий в войне с Ираном.

Во внутреннем сообщении ведомства говорилось, что этот уровень повышен до "критического".

Также сообщалось, что Пентагон рассекретил свидетельства первого астронавта на Луне об НЛО.