"Что-то летело рядом": Пентагон рассекретил свидетельства первого астронавта на Луне об НЛО (фото)

В течение последних дней Пентагон впервые раскрыл секретные архивные данные об НЛО. Среди таких стали свидетельства одного из первых астронавтов на Луне Базза Олдрина, который наблюдал неизвестные объекты во время миссии.

По свидетельствам Олдрина, он заметил три странных явления во время полета к Луне, о чем сообщил во время послеполетного брифинга. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

"Первая необычная вещь, которую мы увидели, появилась примерно через день полета или уже ближе к Луне. Она имела довольно большой размер, поэтому мы начали рассматривать ее через монокуляр", — сказал астронавт в своих показаниях, которые недавно рассекретил Пентагон.

Архивное рассекреченное фото НЛО Фото: US DoD

Олдрин также описал загадочные вспышки света внутри капсулы, которые экипаж замечал в темноте, когда пытался заснуть. Также команда Аполлона-11 видела отдельный яркий источник света, которому пытались найти объяснение.

"Еще одно наблюдение накапливалось постепенно. Не знаю, видел ли это в первую ночь, но точно замечал во вторую. Я пытался заснуть с выключенным светом и заметил что-то похожее на маленькие вспышки внутри кабины, которые повторялись каждые несколько минут. Я увидел довольно яркий свет, который мы предположили мог быть каким-то лазером", — добавил астронавт.

Один из первых астронавтов на Луне Базз Олдрин видел неизвестные объекты во время полета Фото: wiki

СМИ сообщает, что астронавты НАСА во время миссий Аполлон неоднократно сообщали о "ярких объектах", которые пролетали мимо их кораблей. В документах содержатся сотни фотографий, видео и стенограмм, связанных с так называемыми UAP — неустановленными аномальными явлениями.

"Особое внимание привлекли записи миссий Аполлон-12 и Аполлон-17, где астронавты также описывали странные объекты возле своих кораблей. Во время полета астронавты семнадцатого "Аполлона" сообщили центру управления полетами, что видит "несколько очень ярких частиц или обломков, которые дрейфуют мимо нас во время маневра". Впоследствии астронавты заявили, что вокруг модуля начало появляться еще больше загадочных объектов", — говорится в статье.

Другой член экипажа описал увиденное, как будто перед ним была целая куча "больших ярких объектов". Весь эффект сияния заставил астронавта думать, что "за окном празднуют День независимости".

Впоследствии стало известно, что Пентагон обнародовал первую партию секретных материалов об НЛО. Департамент войны США опубликовал 161 файл с материалами о неидентифицированных аномальных явлениях, которые имеют отношение к неизвестным или аномальным явлениям или объектам.