Десятки миллионов записей: Пентагон обнародовал первую партию секретных материалов об НЛО

В субботу, 8 мая, Департамент войны США опубликовал первую партию материалов о неидентифицированных аномальных явлениях. В специальном разделе обнародован 161 файл.

Американское правительство выложило более 160 рассекреченных файлов, посвященных внеземной жизни. На сайте Пентагона распространили первую часть отчетов военных, сотрудников Федерального бюро расследований и аэрокосмического агентства NASA.

Часть случаев, которые описываются в документах, специалисты объясняли техническими или природными явлениями, но происхождение многих инцидентов так и осталось неизвестным.

Причем в Пентагоне подчеркнули, что материалы не подтверждают существование пришельцев, а выводы общество может сделать самостоятельно.

Военное ведомство обещает выпускать новые порции материалов каждые несколько недель, после их рассекречивания. Указанная инициатива, подчеркнули в Пентагоне, требует координации между многими агентствами и пересмотра десятков миллионов записей, охватывающих многие десятилетия, значительное количество из которых существуют только на бумаге.

В Пентагоне также отметили, что всего за 12 часов сайт получил 340 миллионов просмотров искателей правды по всему миру, которые ищут нефильтрованную информацию о неидентифицированных аномальных явлениях.

Напомним, экс-президент США Барак Обама выражал уверенность, что у администрации Дональда Трампа нет никаких тайных файлов об НЛО. В противном случае, уверен политик, подобные факты никто бы не смог удержать в секрете.

В то же время "правая рука" американского президента Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс не уверен, что "НЛО" имеет космическое происхождение. По его убеждению, таким образом дьявол пытается завладеть вниманием людей.