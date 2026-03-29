"Я считаю, что это демоны": Джей Ди Вэнс сделал неожиданное заявление об НЛО

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс не считает, что т.н. неопознанные летающие объекты не являются инопланетного происхождения. По его убеждению, таким образом дьявол пытается завладеть вниманием людей.

"Правая рука" американского президента Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс не уверен, что НЛО имеет на самом деле внеземное, космическое происхождение. Об этом вице-президент рассказал политическому комментатору и подкастеру Бенни Джонсону.

По его мнению, классических инопланетян в "тарелках" не существует.

"Я считаю, что это все-таки демоны", — заявил Вэнс, добавив, что рассматривает необъяснимые человеческой природе явления через собственное мировоззрение представителя католической церкви.

По его словам, люди пытаются назвать все небесные проявления вмешательством инопланетян, но на самом деле самая большая хитрость дьявола как раз заключается в убеждении человечества в несуществующем.

"Каждая большая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, понимает, что существуют странные вещи и есть вещи, которые очень трудно объяснить", — отметил Джей Ди Вэнс.

Также политик подтвердил, что администрация Белого дома работает над обнародованием засекреченных правительственных материалов, связанных с НЛО. Впрочем, лично ему не позволяет погрузиться в эту тему невероятная занятость.

"Когда я пришел, я был одержим файлами об НЛО", — признался Джей Ди Вэнс, добавив, что все любопытство "съела" забота об экономике, нацбезопасности и тому подобное. Однако республиканец заверил, что в течение трех лет своей каденции на посту вице-президента еще успеет докопаться до сути дел об НЛО и возможно даже посетит знаменитую "Зону 51" в Неваде, в которую неоднократно собирался.

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс признавал, что верит в теории заговора.

Фокус также писал, что в феврале Дональд Трамп заявлял о намерении рассекретить правительственные материалы, связанные с НЛО и внеземной жизнью. Но через день после публикации архив The Black Vault, который содержал около 3,8 миллиона документов о пришельцах, был внезапно очищен.