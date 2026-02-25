Архив об НЛО на 3,8 млн файлов исчез после его обнародования Трампом

Интернет-архив The Black Vault, который содержал около 3,8 миллиона рассекреченных документов об НЛО, был внезапно очищен. Это произошло после того как президента США Дональд Трамп приказал рассекретить все правительственные файлы, связанные с пришельцами и внеземной жизнью.

Огромный публичный архив оприходованных файлов об НЛО исчез лишь через день после их публикации. сообщили DailyMail. 20 февраля с главного сервера The Black Vault, которым руководит исследователь и уфолог Джон Гриневальд-младший, были полностью удалены сотни гигабайт файлов о пришельцах.

До недавнего времени правительство США категорически отрицало существование НЛО или внеземных существ, десятилетиями утверждая, что никогда не было найдено никаких физических доказательств тому. Однако, указ Трампа от 19 февраля появился после того, как он публично раскритиковал бывшего президента Барака Обаму за то, что тот в интервью заявил о реальности инопланетян. Трамп предположил, что Обама раскрыл "секретную информацию".

The Black Vault стал главным ресурсом для всех, кто хочет увидеть, что именно правительство США знало об НЛО в течение последних 80 лет. Гриневальд три десятилетия собирал информацию, свидетельствующую о том, что США были причастны к сверхсекретным усилиям по извлечению и использованию технологий инопланетян. Он исключил возможность случайного повреждения, указав на преднамеренное стирание рассекреченных файлов.

"Это строгое напоминание всем нам, включая меня. Делайте резервные копии. Храните их в нескольких местах. И никогда не пугайтесь ничего, что случается на нашем пути, независимо от того, чего мы ожидаем", — отметил исследователь.

Потенциальный саботаж The Black Vault произошел всего через несколько часов после заявления президента Трампа, который приказал Пентагону раскрыть все, связанное с инопланетной и внеземной жизнью и НЛО.

К счастью, Гриневальд сообщил, что все более 3,8 миллиона файлов были резервно сохранены в безопасных местах, и сайт был восстановлен вскоре после таинственного стирания.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить правительственные документы, связанные с НЛО. Он сообщил, что поручит военному руководству и соответствующим ведомствам начать процедуру поиска и публикации этих материалов.

Ранее мы также информировали, что в небе над Киевом фиксировали световые объекты, которые двигались цепочкой. Некоторые восприняли это как появление НЛО. Однако вероятнее всего это были спутники системы Starlink Илона Маска, которые при запуске часто перемещаются группами.